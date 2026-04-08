Đắk Lắk đề xuất thêm 2 triệu đồng/tháng hỗ trợ cán bộ đi làm xa sau sáp nhập

Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết có báo cáo đánh giá việc triển khai Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp.

Theo đó, đơn vị đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ mới dự kiến gồm 4 triệu đồng tiền thuê nhà và 3 triệu đồng chi phí đi lại. Mức hỗ trợ cũ từ ngày 1/7/2025 là 3 triệu đồng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng chi phí đi lại.

Phường Buôn Ma Thuột - nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo cho thấy, sau thời gian thực hiện, chính sách đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, giúp cán bộ yên tâm công tác tại địa bàn mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ phải di chuyển quãng đường xa, có trường hợp lên tới khoảng 200km, khiến thời gian đi lại kéo dài, chi phí tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ cũng làm việc di chuyển thêm vất vả.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt tăng mạnh. Không ít cán bộ phải thuê nhà tại nơi làm việc trong khi gia đình vẫn ở địa phương cũ, dẫn đến phát sinh chi phí kép. Trong khi đó, mức hỗ trợ hiện nay gồm 3 triệu đồng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng chi phí đi lại được đánh giá không còn phù hợp với mặt bằng giá cả.

Trước thực tế này, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh tăng mức hỗ trợ lên 7 triệu đồng/tháng, đồng thời kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng chính sách tối thiểu 12 tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề xuất bổ sung các hình thức làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc luân phiên đối với một số vị trí phù hợp, gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội giá rẻ nhằm giúp cán bộ ổn định chỗ ở, an cư lâu dài.