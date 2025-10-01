Đại sứ Nam Phi tại Pháp để lại lời tuyệt mệnh trước khi chết trong khách sạn

(VTC News) -

Theo CNN dẫn thông tin từ các công tố viên Paris, Đại sứ Nam Phi tại Pháp đã "bày tỏ ý định tự tử" trong tin nhắn gửi vợ vào đêm trước khi ông được phát hiện đã chết trong sân của một khách sạn cao tầng.

Vợ ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa báo cáo chồng mất tích hôm 29/9. Lần cuối nhìn thấy ông là trước 4h30 chiều, khi ông "dự kiến ​​tham dự một bữa tiệc cocktail”.

Công tố viên Laure Beccuau cho biết người vợ "nhận được tin nhắn từ chồng ngay sau 9h30 tối, trong đó ông ấy đã xin lỗi và bày tỏ ý định tự tử”.

Ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Nhà ngoại giao 58 tuổi này đã đặt phòng trên tầng 22 của khách sạn Hyatt khoảng 10 ngày trước đó, và nhận phòng lúc 4h30 chiều 29/9.

Vào lúc 11h30 sáng 30/9, nhân viên bảo vệ phát hiện thi thể của ông Mthethwa ở sân bên dưới.

Công tố viên Beccuau cho biết nhân viên khách sạn nhận thấy “cơ chế an toàn của cửa sổ bị phá mở”.

"Các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu vật lộn, dấu vết của thuốc men hay ma túy", công tố viên cho biết. Mặc dù cái chết của ông Mthethwa dường như là tự tử, nhưng cơ quan thực thi pháp luật sẽ điều tra "để thu thập bất kỳ bằng chứng nào hữu ích làm rõ sự việc".

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận cái chết của ông Mthethwa "với nỗi buồn và sự tiếc thương sâu sắc", đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới gia đình đại sứ.

"Sự ra đi của ông không chỉ là một mất mát quốc gia mà còn là nỗi đau trong cộng đồng ngoại giao quốc tế", Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Ronald Lamola phát biểu.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ca ngợi ông Mthethwa rằng nhà ngoại giao này đã "phục vụ đất nước ở nhiều cương vị khác nhau trong suốt cuộc đời, một cuộc đời đã kết thúc sớm và đầy đau thương".

Ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm đại sứ tại Pháp vào năm 2023. Trước đó, ông từng là thành viên quốc hội Nam Phi và là bộ trưởng thể thao, nghệ thuật và văn hóa.