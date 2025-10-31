Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt với những quyết sách lịch sử

(VTC News) -

Ngày 31/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên của Học viện cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc son mới trong lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Các văn kiện dự thảo trình Đại hội không chỉ tổng kết hành trình 40 năm thực hiện đường lối đổi mới mà còn vạch ra những định hướng chiến lược, quyết sách lớn lao để đưa đất nước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và địa chính trị đa cực, Đảng ta cần những quyết sách chiến lược không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hình tương lai, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

“Hội thảo lần này là cơ hội quý để những người làm khoa học đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, chia sẻ những trăn trở, suy ngẫm về các nội dung có tính chiến lược đã được trình bày trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi và đưa ra những đề xuất thiết thực dựa trên dữ liệu thực tiễn, mô hình lý thuyết đã được kiểm chứng cùng tầm nhìn chiến lược”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nêu.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ với sự tham gia của hơn 700 đại biểu.

Hội thảo gồm hai phiên thảo luận chính, tập trung phân tích 40 năm Đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cùng Định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến những biến động nhanh, phức tạp và khó lường, các ý kiến thống nhất cho rằng Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt - với những quyết sách lịch sử nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Theo nhiều đại biểu, dự thảo các văn kiện cần tiếp tục cập nhật tinh thần, nội dung của các quyết sách chiến lược, thể hiện qua các nghị quyết ban hành trong thời gian qua và sắp tới của Bộ Chính trị.

Trong các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, cần tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng như: tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và tương thích với hội nhập, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt giữa các trụ cột.

Coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới - có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến...

Nhiều đại biểu cho rằng Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt - với những quyết sách lịch sử nhằm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ mới. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hội thảo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng theo hướng tổng kết sâu sắc thực tiễn, bám sát yêu cầu phát triển.

Đồng thời, phản ánh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thể hiện rõ tính dự báo, tính khả thi và tính hành động, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các mục tiêu chiến lược.