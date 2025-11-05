Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 sẽ có 25 môn thi đấu

(VTC News) -

Chiều 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI – 2025.

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025 là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của Hà Nội. Với 25 môn thi đấu, hàng nghìn vận động viên, trọng tài tham gia, Đại hội không chỉ là sân chơi rèn luyện, thi đua mà còn là ngày hội của tinh thần thể thao, đoàn kết và lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025 trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI được tổ chức trong 42 ngày, từ 4/11 đến 15/12, tại 12 xã, phường và 4 cơ sở thể thao trực thuộc Sở. Đại hội sẽ thi đấu 25 môn thể thao, gồm: Bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, Taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, Karate, Thể dục Aerobic, Wushu, Billiards & Snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, Pencak silat, Vovinam, Roller Sports, Thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh, kéo co.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 28/11 tại Cung Điền kinh Hà Nội, lễ tổng kết tổ chức tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Đại hội năm nay là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, điểm mới nổi bật là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức theo chính quyền hai cấp: Cơ sở và thành phố. Ở cấp xã, phường, các địa phương tổ chức tối thiểu 8 môn thể thao quần chúng, tập trung vào những nội dung được người dân yêu thích như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bơi, điền kinh... cùng nhiều trò chơi dân gian.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài (giữa) thông tin những điểm nổi bật của Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI.

Tính đến nay, 125/126 xã, phường trên toàn Thành phố đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, chỉ còn phường Cửa Nam sẽ tổ chức khai mạc vào ngày 7/11.

Ở cấp thành phố, Đại hội năm nay có 25 môn thi đấu, tăng 3 môn so với kỳ Đại hội lần thứ X (năm 2022). Ba môn mới gồm Thể thao điện tử, Roller Sports và Khiêu vũ thể thao, đều là những nội dung hiện đại, hấp dẫn giới trẻ. Các môn này sẽ được tổ chức tại những địa điểm có hạ tầng tiêu chuẩn quốc gia – quốc tế, như sân Quần Ngựa (Khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử) và Trung tâm thương mại Royal City (Roller Sports) – những nơi từng phục vụ SEA Games 31.

Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng cho biết, quy mô, chất lượng chuyên môn và tính lan tỏa của Đại hội năm nay đều vượt trội. Số lượng vận động viên tăng khoảng 15% so với Đại hội trước, phản ánh rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT quần chúng. Công tác tổ chức được chuẩn bị bài bản, từ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị thi đấu đến đội ngũ trọng tài đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, bảo đảm tính chuyên nghiệp và công bằng trong thi đấu. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chấm điểm và truyền thông, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và hấp dẫn cho các môn thi đấu.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI còn là dịp tổng kết phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Thể thao cho mọi người” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, thành phố hướng đến mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% dân số Hà Nội thường xuyên tập luyện thể thao, góp phần nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

“Không chỉ là phong trào quần chúng, Đại hội còn có ý nghĩa chuẩn bị lực lượng vận động viên năng khiếu, trẻ tiềm năng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là cơ hội để các địa phương rà soát, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng thể thao, tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội – địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào TDTT cũng như thành tích thể thao đỉnh cao”, ông Đào Quốc Thắng nhấn mạnh.

Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Thủ đô”, Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI năm 2025 hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội lớn của Nhân dân, nơi tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và tình đoàn kết lan tỏa mạnh mẽ. Hà Nội đang sẵn sàng cho một kỳ Đại hội quy mô, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh “Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại” không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà cả trong phong trào thể dục thể thao.