Đóng

Đại gia 'Đường bia' đề xuất làm 6km Metro ngầm Hà Nội chỉ trong 9 tháng

(VTC News) -

Dư luận xôn xao trước đề xuất gây choáng của “đại gia” Đường Bia khi tuyên bố có thể xây dựng 6km metro ngầm tại Hà Nội chỉ trong 9 tháng.

CAO LÝ - NGUYỄN TRUNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới