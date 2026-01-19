Đường trục phía Nam tăng tốc, chuẩn bị thông xe thêm 7km dịp Tết Nguyên đán

Dự án đường trục phía Nam Hà Nội có tổng chiều dài 41,5km, được khởi công từ năm 2008 với kỳ vọng trở thành tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực nội đô với không gian phát triển phía Nam Thủ đô. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã kéo dài nhiều năm và phải triển khai theo từng giai đoạn.
Đến năm 2018, tuyến đường được đưa vào khai thác giai đoạn một với gần 20km, kết nối từ khu vực quận Hà Đông (cũ) đến huyện Thanh Oai (cũ). Phần còn lại của dự án, chiếm hơn một nửa chiều dài toàn tuyến, rơi vào tình trạng thi công cầm chừng trong thời gian dài.
Bước sang đầu năm 2026, dự án ghi nhận những chuyển biến rõ rệt khi khoảng 7km trong tổng số hơn 22km còn lại của giai đoạn hai đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cho kế hoạch thông xe.
Đoạn tuyến này chủ yếu đi qua địa bàn xã Phượng Dực, đến nay khối lượng thi công đã đạt trên 90%. Tuyến đường được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, mặt cắt rộng, đáp ứng yêu cầu lưu thông lớn khi đưa vào khai thác.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày giữa tháng 1/2026, đoạn 7km nối tiếp đến Tỉnh lộ 428, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.
Nửa mặt đường đã được tổ chức cho phương tiện lưu thông tạm thời, phần còn lại tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.
Hiện mặt đường đoạn tuyến 7km này đã được thảm nhựa, hệ thống thoát nước cơ bản hoàn chỉnh.
Cây xanh đang được trồng dọc hai bên tuyến và tại dải phân cách giữa, từng bước hình thành cảnh quan đồng bộ.
Đáng chú ý, đoạn 7km này có hai cây cầu, trong đó có một cầu bắc qua sông Nhuệ. Các công trình cầu đều đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để tuyến đường vận hành an toàn, thông suốt khi chính thức đưa vào khai thác.
Dự kiến, đoạn tuyến này sẽ thông xe vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, góp phần giảm áp lực giao thông trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.
Trong khi đó, khoảng 15km còn lại của giai đoạn hai cũng đang được triển khai đồng loạt. Các nhà thầu tập trung đắp nền, xử lý nền đất yếu và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế.
Đến nay, mặt bằng thi công đã được thông suốt tới khu vực Quốc lộ 1, gần nút giao cầu Giẽ.
Khi hoàn thành toàn tuyến, đường trục phía Nam Hà Nội sẽ kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, đồng thời liên thông với đường Vành đai 4, mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô. Tuyến đường được kỳ vọng không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu và tạo động lực phát triển cho các khu vực dọc theo hành lang tuyến.