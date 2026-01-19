Đóng

Mẹ nghèo rời nương rẫy ra Hà Nội, 3 năm rửa bát nuôi con thành ngôi sao bóng đá

(VTC News) -

Rời nương rẫy, bà Lê Thị Mỹ Linh ra Hà Nội rửa bát, chấp nhận 3 năm ở trọ để con trai Nguyễn Lê Phát được sống trọn với đam mê sân cỏ.

Quốc Tú
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới