Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: Mỹ dùng công nghệ củng cố vị thế thống trị kinh tế toàn cầu

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn chỉ ra cách Mỹ dùng công nghệ làm đòn bẩy để điều phối dòng tiền, kiểm soát chuỗi cung ứng, thống trị kinh tế toàn cầu.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới