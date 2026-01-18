+
Hơn 8.400 tỷ đồng, Vành đai 2,5 phá 'điểm nghẽn' giao thông Thủ đô
(VTC News) -
Hơn 8.400 tỷ đồng được đầu tư, cùng cơ chế đặc thù chưa từng có, đang mở đường cho Vành đai 2,5 hoàn thiện mạch kết nối còn dang dở.
Đăng Khoa
Tin mới
Hơn 8.400 tỷ đồng, Vành đai 2,5 phá 'điểm nghẽn' giao thông Thủ đô
20:21 18/01/2026
VTC NEWS TV
Đại hội Đảng lần thứ XIV: Tự chủ chiến lược- vươn mình mạnh mẽ
20:21 18/01/2026
VTC NEWS TV
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV sẽ đưa thông tin Đại hội Đảng XIV nhanh, chính xác, hấp dẫn
20:14 18/01/2026
Thời sự
Rơi máy bay Indonesia: Tìm thấy nạn nhân đầu tiên, cứu hộ vô cùng khó khăn
20:12 18/01/2026
Thời sự quốc tế
Sân bay Long Thành: Kỳ vọng du lịch phía Nam 'cất cánh'
20:09 18/01/2026
VTC NEWS TV
10 tấn xúc xích, nầm lợn bẩn suýt lên mâm: Hiểm họa khôn lường cho sức khỏe
20:04 18/01/2026
VTC NEWS TV
Đại hội XIV: Đặt tự chủ chiến lược ở trung tâm hội nhập quốc tế
19:09 18/01/2026
Chính trị
Ngoại trưởng Hà Lan gọi đòn thuế của ông Trump là 'tống tiền', EU họp khẩn
19:02 18/01/2026
Thời sự quốc tế
Trước thềm Tết Bính Ngọ, tiền lì xì linh vật ngựa ngập chợ mạng
18:30 18/01/2026
Thị trường
Người Hà Nội tất bật dọn nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5
18:20 18/01/2026
Tin nóng
Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại kè biển ở Lâm Đồng
17:29 18/01/2026
Bản tin 113
Cháy rừng lại bùng phát sát thủ đô Tokyo của Nhật Bản
16:47 18/01/2026
Thời sự quốc tế
Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C
16:16 18/01/2026
Thời tiết
Người dùng đổi hướng mua sắm online, các nhà bán lẻ vẫn đua nhau mở siêu thị
16:00 18/01/2026
Thị trường
XSMB 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/1/2026
16:00 18/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 18/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 18/01/2026
Xổ số
Vụ lật xe khách làm 3 người chết ở Sơn La: Tạm giữ khẩn cấp tài xế
15:37 18/01/2026
Bản tin 113
Công nghệ 18/1: Elon Musk kiện Open AI và Microsoft, đòi 134 tỷ USD
15:23 18/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Biến đổi khí hậu đe dọa tương lai Olympic Mùa đông
15:22 18/01/2026
Tin tức xanh
VinFast Evo Grand: Xe máy điện 2 pin đa dụng cho người cần đi xa, chở nhiều
15:19 18/01/2026
Xe điện
Nhận diện các cột mốc tăng trưởng của Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029
15:18 18/01/2026
Bất động sản
Thị trường ô tô tuần qua: Skoda Peaq, Lotus sắp về Việt Nam, Yamaha làm xe điện
15:15 18/01/2026
Tin xe 247
Thông báo thời gian dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ
15:10 18/01/2026
Tin nóng
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc
15:07 18/01/2026
Chính trị
10 sinh viên tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, 7 người nhận lương trên 9 triệu/tháng
15:03 18/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Công an Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
15:02 18/01/2026
Bản tin 113
XSMT 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/1/2026
15:00 18/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 18/1/2026 - XSKT 18/1
15:00 18/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 18/1/2026 - XSTTH 18/1
15:00 18/01/2026
Xổ số miền Trung
Ông Trump yêu cầu các nước chi 1 tỷ USD để có ghế trong Hội đồng Hòa bình Gaza
14:59 18/01/2026
Thời sự quốc tế