Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 17-20°C.

Khoảng tối và đêm 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tuần tới miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét, trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng 22-23/1 khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 mưa rải rác, từ 21/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 21/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, trong đó, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ chiều tối 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động.

Từ 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 19/1-25/1

Thời gian Thời tiết ban ngày Thời tiết ban đêm 19/1 Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ sáng và trưa 20-22°C, chiều 23-25°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 18-20°C. 20/1 Nhiều mây, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa. Nhiệt độ sáng và trưa 19-21°C, chiều 21-23°C. Có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ 16-18°C. 21/1 Nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 17-19°C, chiều 16-18°C. Có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ 12-14°C. 22/1 Nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 14-15°C, chiều 15-16°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 12-14°C. 23/1 Nhiều mây, không mưa. Trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 14-16°C, chiều 17-19°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 14-16°C. 24/1 Nhiều mây, không mưa, chiều hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 16-18°C, chiều 18-21°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 16-18°C. 25/1 Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng. Trời rét, nhiệt độ sáng và trưa 18-21°C, chiều 22-23°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 16-18°C.

Nguyên tắc chậm lại 3 phút

Nguyên tắc 'chậm lại 3 phút' là gì? Mỗi khi rét đậm, rét hại kéo dài, số ca đột quỵ nhập viện xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Trong bối cảnh đó, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng lại bị không ít người bỏ qua - “chậm lại 3 phút” khi thức dậy vào buổi sáng.

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, việc thay đổi tư thế đột ngột, nhất là trong môi trường nhiệt độ thấp, có thể khiến huyết áp biến động mạnh. Sự thay đổi này làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu não, rối loạn nhịp tim, thậm chí kích hoạt cơn đột quỵ cấp tính.

“Nhiều bệnh nhân đột quỵ xảy ra ngay sau khi vừa ngủ dậy, bước xuống giường quá nhanh hoặc đi ra ngoài trời lạnh khi chưa kịp thích nghi”, bác sĩ cho biết.

Vì vậy, nguyên tắc “chậm lại 3 phút” được xem như “chiếc phanh an toàn” cho cơ thể.

Cụ thể, khi thức giấc vào buổi sáng, người dân không nên bật dậy hoặc bước xuống giường ngay. Thay vào đó, hãy nằm yên khoảng 3 - 5 phút, cử động nhẹ nhàng tay chân, xoa mặt, xoa cổ, hít thở sâu để kích hoạt tuần hoàn máu một cách từ từ. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo ấm rồi mới ra khỏi phòng.

Không chỉ buổi sáng, nguyên tắc “chậm lại” cũng cần được áp dụng vào những thời điểm cơ thể dễ bị sốc nhiệt như sau khi tắm, sau khi ngủ trưa hoặc khi từ phòng ấm bước ra ngoài trời lạnh. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột đều có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong mùa đông.