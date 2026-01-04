+
++
Căng thẳng Mỹ - Venezuela dậy sóng: Giá vàng có biến động lớn?
(VTC News) -
Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Venezuela đã ngay lập tức kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn, kéo giá vàng bật tăng trở lại.
Vân Khánh
Tin mới
Căng thẳng Mỹ - Venezuela dậy sóng: Giá vàng có biến động lớn?
12:45 04/01/2026
VTC NEWS TV
Khách Tây cấy lúa, nơm cá ở Hội An
12:41 04/01/2026
Đời sống
Toàn cảnh chiến dịch đột kích Venezuela trong đêm của lực lượng Mỹ
12:40 04/01/2026
VTC NEWS TV
Những công trình, dự án nghìn tỷ ở Hải Phòng khánh thành năm 2025
12:15 04/01/2026
Tin nóng
Xác minh clip hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn
11:44 04/01/2026
Tin nóng
'Tàu ma' mắc cạn ở vùng biển Dung Quất
11:38 04/01/2026
Tin nhanh 24h
Ngắm vẻ mong manh của hoa cà rốt - 'hàng hiếm' giữa lòng Đà Lạt
11:32 04/01/2026
Đời sống
Năm 2026: Cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng cực quang ngoạn mục
11:31 04/01/2026
Khám phá
Nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ vừa bị bắt khi chuẩn bị vượt biên
11:21 04/01/2026
Tin nóng
Tinh bột nghệ có tác dụng gì với sức khoẻ?
11:16 04/01/2026
Tư vấn
Tổng thống Maduro bị bắt, ai nắm quyền ở Venezuela?
11:16 04/01/2026
Thời sự quốc tế
TP.HCM và Nam Bộ se lạnh đến khi nào?
11:12 04/01/2026
Thời tiết
VOV tổ chức đêm nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng
11:11 04/01/2026
VTC NEWS TV
Các ca khúc đi cùng năm tháng trong chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu
10:53 04/01/2026
Ca Nhạc
'Bơm' gần 5000 tỷ đồng vào dự án sông Tô Lịch, người dân mong chờ diện mạo mới
10:37 04/01/2026
VTC NEWS TV
'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu': Khi lịch sử được kể bằng giọng đọc phát thanh
10:33 04/01/2026
Ca Nhạc
Thức khuya, ăn uống thất thường ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ trong kỳ nghỉ?
10:26 04/01/2026
Tin tức
Ngắm núi Bà Đen hùng vĩ, huyền ảo từ trên cao
10:16 04/01/2026
Đời sống
Hình ảnh Tổng thống Maduro bị áp giải, nói 'chúc mừng năm mới' từ nơi giam giữ
10:00 04/01/2026
Thời sự quốc tế
Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan
09:59 04/01/2026
Chuyện bốn phương
Tài xế xe tải chở cây cảnh để người ngồi trên cây bị phạt 39 triệu đồng
09:52 04/01/2026
Reels
Đặc nhiệm khét tiếng của Mỹ đột kích bắt Tổng thống Venezuela đáng sợ thế nào?
09:39 04/01/2026
Tư liệu
Điều tra vụ lừa đảo 'đổ thạch' tìm đá quý trên mạng
09:36 04/01/2026
Pháp luật
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026: Cập nhật mới nhất hôm nay
09:20 04/01/2026
Lịch bóng đá
Thể thức giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng?
09:20 04/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cập nhật bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất
09:20 04/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Thị trường xe điện tăng tốc, bài toán 'sạc ở đâu' ngày càng cấp thiết
09:13 04/01/2026
Giao thông xanh
Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu
09:11 04/01/2026
Ca Nhạc
Tài xế xe tải chở cây cảnh cao ngất ngưởng bị phạt 39 triệu đồng
09:03 04/01/2026
Tin nhanh 24h
Lý do Tổng thống Maduro bị áp giải đến căn cứ quân sự ở New York
08:53 04/01/2026
Thời sự quốc tế