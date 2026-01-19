TP Huế rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm đến ngoại ô TP Huế, trụ sở các cơ quan, đơn vị đều được phủ kín cờ hoa, băng rôn, áp phích, biểu ngữ hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dọc theo các tuyến phố chính tại TP Huế như Lê Lợi, Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội... rợp bóng Quốc kỳ và cờ Đảng.
Trước con ngõ nhỏ ở đường Hồ Đắc Di (TP Huế) được căng băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đoạn đường Võ Thị Sáu (khu phố Tây sầm uất khách du lịch ở TP Huế) rợp bóng cờ hoa trước thềm Đại hội XIV.
Nhiều nhà dân trong con ngõ nhỏ ở TP Huế cũng chủ động treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khu phố cổ Bao Vinh (TP Huế) phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội XIV.
Trụ sở UBND TP Huế rợp trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng.
Được biết, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền TP Huế đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, các nền tảng số, mạng xã hội, để lan tỏa, chuyển tải kịp thời các nội dung trọng tâm về Đại hội XIV giúp người dân nâng cao nhận thức và tạo nên sự nhất trí cao trong Nhân dân.
Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các xã, phường ở TP Huế cũng tập trung, đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc gắn với phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các lễ hội văn hoá, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Nhiều trường học ở TP Huế trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội XIV.
Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng sức mạnh đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế là minh chứng cho ý chí quyết tâm chính trị cao cho thành công chung của Đại hội XIV. Đây chính là ngày hội của lòng dân, là điểm tựa niềm tin để đất nước tự tin vững bước, sẵn sàng cho những bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.