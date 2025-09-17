Đã xác định tài xế lái xe Range Rover tông 2 người rồi bỏ chạy ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 17/9, tại buổi họp báo định kỳ tháng 8/2025, Trả lời Báo Điện tử VTC News về vụ việc xe Range Rover biển số 78A 179.97 tông 2 người rồi bỏ chạy, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã xác định được tài xế trên.

"Đã xác định được tài xế lái xe Range Rover tông 2 xe máy rồi bỏ chạy. Đây là vụ vi phạm hành chính. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc trong thời gian 3 tháng" - đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Chiếc xe Range Rover tông 2 xe máy rồi bỏ chạy vào tối 26/8.

Theo người này, theo điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính là không cung cấp danh tính người vi phạm nên hiện không thể cung cấp danh tính tài xế này.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 26/8, ô tô 5 chỗ hiệu Range Rover BKS 78A-179.97, do một người đàn ông cầm lái đang chạy trên tuyến đường Lê Lợi (phường Tuy Hòa) thì xảy ra va chạm với một xe máy. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, người lái xe máy ngã xuống đường.

Thay vì dừng lại, tài xế ô tô lái xe bỏ chạy về đường Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa) thì lại gây va chạm tiếp với 1 chiếc xe máy khác đang di chuyển trên đường, khiến người chạy xe máy văng xuống đường.

Sau khi tông 2 người bỏ chạy, chiếc xe được người dân chặn lại.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao tới tông vào trụ mái hiên trước nhà người dân trên đường Lê Trung Kiên, đoạn gần Tháp Nhạn thì mới dừng lại.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân địa phương bức xúc, dùng nhiều khúc gỗ chặn bánh ô tô, khống chế tài xế giao cho cơ quan chức năng.

Vụ việc không gây ra hậu quả lớn nhưng người lái xe gây tai nạn bỏ chạy khiến người dân bức xúc, hoài nghi về danh tính tài xế.