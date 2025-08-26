Range Rover tông 2 xe máy rồi lao vào trụ nhà dân ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Tối 26/8, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), một ô tô hiệu Range Rover biển số 78A-179.97 gây tai nạn rồi bỏ chạy, khiến nhiều người dân bức xúc và truy đuổi, khống chế tài xế.

Chiếc xe trên đường bỏ chạy được người dân chụp hình.

Theo anh Phạm Đăng Khoa (trú phường Tuy Hòa), khoảng 19h50 cùng ngày, khi anh và nhiều người dừng chờ đèn đỏ trên đường Lê Lợi thì chiếc Range Rover màu đen lấn làn, tông vào xe máy Vision đang đi ngược chiều. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, người lái xe máy ngã xuống đường.

Thay vì dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục chạy, vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Lợi – Lê Trung Kiên. Trên đường tháo chạy, xe va chạm thêm với một xe máy khác, khiến một người đàn ông văng lên lề đường.

Chiếc xe lao vào trụ nhà dân mới dừng hẳn.

Chiếc Range Rover chỉ dừng hẳn khi lao vào trụ nhà dân gần đoạn dẫn về Tháp Nhạn, đường Lê Trung Kiên. Người dân sau đó khống chế, tài xế là một người đàn ông lớn tuổi và liên hệ báo cáo với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.