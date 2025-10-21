Cứu sống cụ bà 70 tuổi suýt đột tử trong phòng trọ

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, các y bác sĩ vừa cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.B (70 tuổi, ngụ TP.HCM) bị rối loạn nhịp tim, suy tim phù phổi cấp, có thể gây đột tử nếu phát hiện muộn.

Theo lời kể của người bệnh, rạng sáng 20/10, bà đột ngột lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, chóng mặt rồi ngất xỉu ngay trong phòng trọ. Người dân xung quanh phát hiện và đưa bà đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân suýt đột tử được cứu sống kịp thời. (Ảnh: BVCC)

Ngay khi tiếp nhận, khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động các chuyên khoa liên quan hội chẩn khẩn. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim của bệnh nhân tăng rất cao, dấu hiệu nhiều tế bào cơ tim đã chết, có nguy cơ tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý mạn tính: suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, và tiền sử hút thuốc lá lâu năm là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhân được chuyển lên khoa Điều trị Rối loạn nhịp để theo dõi. Hiện bà B. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, có thể giao tiếp, nhưng vẫn phải thở oxy và theo dõi chặt chẽ tình trạng khó thở do di chứng phù phổi cấp.

"Bệnh nhân này may mắn được phát hiện sớm và chuyển viện kịp thời. Với người mắc bệnh tim mạch nặng, chỉ vài phút thiếu oxy có thể khiến não tổn thương không hồi phục. Ngoài ra, bà B. còn có nhiều bệnh nền và tiền sử hút thuốc lá lâu năm nên tình trạng rất nguy kịch", BSCKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có bệnh nền tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, hoặc thường xuyên đau ngực, khó thở, cần đi khám định kỳ và không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng bất thường, bởi cơn đột tử có thể xảy ra trong tích tắc nếu cấp cứu chậm trễ.