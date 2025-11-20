Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, ngưng tim ngay trước mổ

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thông tin, các y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân Đ.V.T. (54 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị vết thương thủng tim nguy kịch, nguy cơ tử vong chỉ trong tích tắc.

Bệnh nhân được ê kíp bệnh viện phẫu thuật tối khẩn

Trước đó, chiều 15/11, ông T. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái sau xô xát và nghi bị đâm bằng vật sắc nhọn. Người nhà phát hiện ông nằm bất động, lay gọi không đáp ứng nên đưa thẳng vào khoa Hồi sức cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân thở ngáp, mạch và huyết áp không đo được, tim đập rời rạc. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, truyền dịch, truyền máu cấp cứu. Qua kiểm tra nhanh cho thấy vùng trước tim bệnh nhân có vết thương khoảng 1cm đang rỉ máu; siêu âm tại giường phát hiện máu và huyết khối trong khoang màng tim, dấu hiệu chèn ép tim cấp – tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, hội chẩn khẩn và xác định bệnh nhân bị thủng tim gây chèn ép tim cấp, cần mổ khẩn cấp. Trong quá trình chuyển sang phòng mổ, bệnh nhân ngưng tim, ê kíp phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực để duy trì sự sống.

Khi mở ngực trái, bác sĩ ghi nhận màng tim căng cứng, tim ngừng đập, trong khoang màng tim chứa khoảng 500ml máu. Bệnh nhân bị thủng tâm thất phải khoảng 1cm và thủng thùy trên phổi trái. Ê kíp nhanh chóng khâu vết thương tim, xoa bóp tim trực tiếp, giúp tim đập trở lại và ổn định sau 1 phút. Sau đó, bác sĩ xử trí vết thương phổi, cầm máu và đặt dẫn lưu khoang màng phổi trái.

Sau 24 giờ hồi sức, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, dẫn lưu không còn ra máu, được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo bệnh viện, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, nếu không mở ngực giải áp và khâu tim kịp thời thì bệnh nhân chắc chắn không qua khỏi.