Cứu sống cụ ông ở TP.HCM bị rắn lục đuôi đỏ cắn nguy kịch

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, ngày 11/10, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận bệnh nhân nam, 72 tuổi, ngụ tại TP.HCM, bị rắn cắn ngay trong nhà.

Khi nhập viện, ông trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, song ngón tay cái bị sưng đỏ và đau lan nhanh.

Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn. (Ảnh: BVCC)

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy con rắn cắn bệnh nhân là rắn lục đuôi đỏ, dài hơn nửa mét. Xác định đây là vết thương do nọc độc rắn, các bác sĩ đã nhanh chóng rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu.

Kết quả siêu âm phần mềm ghi nhận mô mềm bị phù nề, không tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa trong giới hạn an toàn, ngoại trừ chỉ số CK tăng nhẹ, sau đó giảm dần trong quá trình theo dõi.

BS.CKI. Trần Huy Nhật - Phụ trách Phó khoa Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết: “Mùa mưa làm tăng nguy cơ rắn cắn do rắn tìm nơi trú ẩn, kiếm ăn trong khu vực gần con người như nhà cửa, sân vườn. Người bệnh may mắn nhập viện kịp thời và được sử dụng Huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế 1000 LD50 thoát ''cửa tử'' trong gang tấc”.

Song song với việc sử dụng huyết thanh kháng nọc, bệnh nhân được điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát viêm mô tế bào sau rắn cắn, kết hợp chăm sóc vết thương và nâng đỡ toàn trạng. Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện an toàn.

Theo bác sĩ Nhật, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin, có khả năng gây rối loạn đông máu và phá hủy mô. Vì vậy, điều trị sớm bằng huyết thanh kháng nọc là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh.

Do tính chất cấp cứu của các ca bị rắn cắn, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập kho thuốc hiếm nhằm điều phối nguồn huyết thanh kháng nọc rắn trên toàn địa bàn thành phố. Nhờ cơ chế này, người bệnh được tiếp cận huyết thanh kịp thời, đặc biệt trong thời điểm nguy kịch nhất, giúp tăng cơ hội cứu sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, mùa mưa là thời điểm gia tăng các trường hợp rắn cắn. Người dân cần dọn dẹp, phát quang bụi rậm quanh nhà để loại bỏ nơi trú ẩn của rắn; đồng thời nên gia cố, lắp tấm chắn hoặc đóng kín cửa vào buổi tối nhằm ngăn rắn bò vào nhà, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.