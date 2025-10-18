Cứu nạn thành công 2 du khách nước ngoài ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tả Van, tỉnh Lào Cai tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thành công 2 du khách nước ngoài vào rừng trái phép và bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng do đơn vị quản lý.

Lực lượng tìm kiếm tiếp cận, sơ cứu cho du khách bị thương khi đi lạc trong rừng đặc dụng. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp với Công an xã Tả Van đã tiến hành phương án tìm kiếm cứu nạn, khoanh vùng xác định khu vực tìm kiếm thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 278, thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Lực lượng chức năng phát hiện bà M. Carina và ông H. Florian (quốc tịch Áo) đang tham quan trong khu vực rừng đặc dụng mà không có giấy phép của chủ rừng. Du khách không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động du lịch trong rừng. Trong quá trình di chuyển trong rừng, du khách bị thương nhẹ, không thể tự rời khỏi khu vực.

Lực lượng tìm kiếm gồm 10 người, gồm Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên, Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự và thành viên đội bảo vệ rừng đã nỗ lực tiếp cận du khách.

Đến hơn 23h cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được du khách, tiến hành sơ cứu và đưa du khách ra khỏi rừng an toàn.

Các đơn vị liên quan đã lập biên bản, tuyên truyền, nhắc nhở du khách về hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động du lịch và bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định hiện hành.