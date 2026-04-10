Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai nộp thêm 50 tỷ, VKS đề nghị 18 - 24 tháng tù treo

Ngày 10/4, TAND TP.HCM bước sang ngày làm việc thứ tư của phiên sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.

HĐXX cho biết, luật sư của bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) vừa nộp thêm 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp lên hơn 284 tỷ đồng.

Sau đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan từ 18 - 24 tháng tù treo. Trong phần đề nghị án hôm qua, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Loan từ 24 - 30 tháng tù treo

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà.

Trong phần tự bào chữa, bà Nguyễn Thị Như Loan không đề cập trực tiếp đến hành vi bị cáo buộc, mà “xin phép” HĐXX trình bày một băn khoăn, dù theo lời bà có thể “gây bất lợi cho bản thân”.

Bà cho biết không quen biết các bị cáo trong Hội đồng định giá, song bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc xác định giá thấp “cũng không sai”. Theo bà Loan, giá trị khu đất tăng lên chủ yếu nhờ phương án phát triển dự án do bà đề xuất.

Cụ thể, bà cho biết đã điều chỉnh mô hình từ căn hộ sở hữu lâu dài, diện tích lớn sang căn hộ có thời hạn 50 năm, diện tích 30 - 40 m². Việc này, theo bà, giúp tăng tính thanh khoản, thúc đẩy tiêu thụ và qua đó nâng giá trị dự án.

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Loan thừa nhận hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật và bày tỏ sự hối tiếc.

Bị cáo cho rằng sai phạm xuất phát từ sự chủ quan, tin vào hồ sơ pháp lý và xác nhận của Sở KH&ĐT, không nhằm vụ lợi cá nhân.

Bà Loan gửi lời xin lỗi cán bộ, nhân viên và hơn 4.200 cổ đông, cho rằng hạn chế hiểu biết và sự tin tưởng vào hồ sơ đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

Bị cáo cũng nhắc đến hơn 30 năm cống hiến, những đóng góp được ghi nhận, coi đó là động lực vượt qua khó khăn khi điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, bị cáo nêu các tình tiết giảm nhẹ như hợp tác điều tra, khai báo thành khẩn, chủ động khắc phục hậu quả; đồng thời cho rằng khoản thu lợi 297 tỷ đồng là của doanh nghiệp, không phải cá nhân.

Trước HĐXX, bị cáo mong được xem xét cho hưởng án cải tạo không giam giữ để tiếp tục điều hành công ty, triển khai các dự án dang dở, đảm bảo quyền lợi cổ đông, người lao động.

Bị cáo cho biết dự án Phước Kiển dự kiến có thể đóng góp ngân sách từ 30.000 - 50.000 tỷ đồng.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT VRG thừa nhận trách nhiệm chính về các sai phạm, cho rằng hậu quả vụ án cơ bản đã được khắc phục, các bị cáo đều tích cực hợp tác với cơ quan chức năng.

Bị cáo trình bày do tin tưởng cấp dưới nên đã chỉ đạo thực hiện, từ đó dẫn đến sai phạm. Đồng thời, bị cáo xin HĐXX xem xét khoan hồng vì nhiều bị cáo đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Bị cáo cũng nêu hoàn cảnh cá nhân từng có 10 năm tham gia chiến trường, hiện tuổi cao, mắc nhiều bệnh nặng, từng bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và mong được tạo điều kiện điều trị.

Còn bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) cho biết, qua quá trình xét xử đã nhận thức rõ sai phạm, coi đây là bài học đắt giá đối với bản thân và gia đình. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng, đồng thời xin được nhận lại một số tài sản, hồ sơ, dữ liệu phục vụ hoạt động doanh nghiệp và được ủy quyền điều hành công ty.

Trong khi đó, bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bày tỏ sự hối hận, cho rằng vụ án khiến gia đình suy sụp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bị cáo cho biết đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nộp khắc phục số tiền vượt quá khoản hưởng lợi và mong HĐXX xem xét mức án khoảng 5 năm tù để sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo còn lại cũng bày tỏ hối hận và mong toà cho hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX dự kiến tuyên án vào chiều nay (10/4).