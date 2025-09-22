Cụ ông bị khống chế, cướp ví tiền giữa ban ngày ở Hà Nội

(VTC News) -

Video: Tên cướp chặn đường, cướp ví tiền của cụ công. (Nguồn: Đài PT-TH Hà Nội)

Ngày 22/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Công an phường đang xác minh vụ việc cụ ông bị cướp tài sản giữa đường.

Hình ảnh từ camera cho thấy, một người đàn ông lái xe máy tay ga màu đỏ, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt, dừng lại trước một con ngõ.

Tên cướp móc ví trong túi quần cụ ông.

Khi thấy cụ ông đi bộ một mình, kẻ này giơ tay ra tín hiệu vẫy cụ tiến lại gần. Khi cụ ông vừa bước tới, hắn liền giữ chặt lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy không có người đi ngang qua, tên cướp liền đưa tay vào túi quần cụ ông, móc ra chiếc ví, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Vụ việc được cho là xảy ra tại đầu ngách 38, ngõ 89, Lạc Long Quân, phường Tây Hồ vào sáng 21/9.

Đoạn video chia sẻ khiến nhiều người bức xúc trước thủ đoạn đê hèn, nhằm vào nạn nhân lớn tuổi của tên cướp. Nhiều người đánh giá hành động của tên cướp rất chuyên nghiệp, gây nguy hiểm cho xã hội và đề nghị công an vào cuộc truy tìm.