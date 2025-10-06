Đóng

Cụ bà 93 tuổi tố bị chiếm đất: Bí Thư tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý

(VTC News) -

Vụ đất hương hỏa của lão thành cách mạng Huỳnh Kim Liên bị cấp sai cho người khác, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau đã chuyển đơn của bà Liên đến Công an tỉnh xem xét.

SỸ ĐOAN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới