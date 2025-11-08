CSGT Hà Nội lý giải nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông 'mất' đèn đếm giây

(VTC News) -

Ngày 8/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin nguyên nhân một số cột đèn tín hiệu giao thông ở nội thành bỏ số đếm giây khiến người dân lúng túng khi đi qua ngã tư.

Theo Phòng CSGT, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao ở Hà Nội do Công an thành phố trực tiếp quản lý và vận hành. Đây là hạ tầng trọng yếu trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, đảm bảo trật tự và an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống được đầu tư từ nhiều năm trước, với công nghệ cũ, chỉ phù hợp với lưu lượng giao thông thấp. Trong khi đó, tình hình giao thông tại Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73–3,1 chuyến/người/ngày, trong khi giao thông công cộng chưa có đột phá, khiến áp lực ùn tắc tăng mạnh.

Một cột đèn tín hiệu giao thông không còn đèn đếm giây.

Giải pháp trọng tâm được Phòng CSGT triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller). Hệ thống cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.

Thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt: thời gian chờ giảm 20–30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm. Hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút.

"Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển. Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT, nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công", Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay.

Phòng CSGT Hà Nội đang nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Theo ghi nhận, hiện nay tại nhiều ngã tư ở khu vực nội thành Hà Nội như Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo… không còn đèn đếm giây.

Tại các trụ đèn tín hiệu này, chu kỳ hoạt động như sau: khi gần hết chu kỳ, đèn đỏ sẽ nháy một lần trong khoảng 2-3 giây trước khi chuyển sang đèn xanh. Sau đó, đèn xanh cũng nháy một lần trước khi chuyển sang đèn vàng, rồi tiếp tục sang đèn đỏ.

Do chu kỳ đèn tín hiệu giao thông thay đổi so với trước đây (mỗi chu kỳ đèn đều có đồng hồ đếm giây) nên người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng. Nhiều người dừng lại mà không biết nên đi qua hay tiếp tục đứng lại.

Nhiều người dân đồng tình với việc bỏ đèn đếm giây và cho rằng điều này không ảnh hưởng đến giao thông, trong khi một số ý kiến khác lại phản đối.