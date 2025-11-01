Công viên 135 tỷ đồng ở Hải Phòng nhếch nhác sau hơn 5 tháng sử dụng

Công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính (phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khởi công ngày 4/7/2023 và được gắn biển ngày 11/5/2025. Dự án có tổng mức đầu tư gần 135 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, với diện tích 2,2 ha.
Dự án được đầu tư xây dựng với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
Sân và đường dạo lát đá tự nhiên; xung quanh trồng cây xanh và thảm cỏ. Hệ thống hạ tầng đồng bộ: Cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình kiến trúc phụ trợ.
Đây là 1 trong 12 công trình, dự án trọng điểm của Hải Phòng được khởi công, khánh thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 và đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.
Khi mới đi vào hoạt động, công viên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho cảnh quan kiến trúc khu vực; tạo môi trường sinh hoạt công cộng xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong khu vực.
Thế nhưng, sau hơn 5 tháng đưa vào sử dụng, nhiều người dân phản ánh, công viên này chưa được quản lý, vận hành hiệu quả xuất hiện tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Toàn bộ bồn cây và hoa ngập trong cỏ dại, có đoạn cỏ cao ngang đầu người, cỏ tràn cả lối đi, đường dạo.
Hệ thống cây xanh, thảm cỏ không được cắt tỉa, gây mất mỹ quan. Cỏ dại mọc um tùm che khuất cả hệ thống đèn trang trí chiếu sáng.
Rác thải, vỏ chai, túi nylon, lá rụng không được dọn dẹp, ngổn ngang ở các bồn cây, lối đi, tạo nên khung cảnh nhếch nhác ở công viên gần 135 tỷ đồng.
Dù mới đi vào hoạt động hơn 5 tháng nhưng gạch đá bị bong, vỡ ở nhiều vị trí. Nhiều điểm thi công dở dang, vật liệu vứt bừa bãi.
Nhà vệ sinh công cộng xây dựng hiện đại nhưng cửa đóng then cài, không sử dụng được và cũng không được quan tâm dọn dẹp thường xuyên.
Khu vực nhà vệ sinh bị biến thành "bãi đáp" cho con nghiện, dấu hiệu để lại là những chiếc bơm kim tiêm và lọ thủy tinh vứt xung quanh, khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi đi dạo hay tập thể dục ở đây.
"Ngọn hải đăng" xuất hiện nhiều vết nứt, hệ thống điện trang trí cũng bị đứt, hở mạch điện.
Nhiều hố ga thoát nước bị mất nắp hoặc bị rác thải phủ kín. Có chỗ còn dùng thanh gỗ đóng tạm bợ thay thế nắp cống.
Những công trình trang trí bị bỏ quên lâu ngày không được bảo dưỡng, sửa chữa, dẫn tới hỏng hóc, han rỉ, gây lãng phí tài sản công.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, phường vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng kiến nghị về việc quản lý, vận hành công viên.
Theo vị này, dự án Công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính do Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng là chủ đầu tư chưa được được quyết toán, nghiệm thu, bàn giao.
UBND phường đề nghị Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng có trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành, bảo vệ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực công viên; khẩn trương hoàn thành quyết toán trong tháng 11/2025 để bàn giao công trình cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, vận hành theo quy định.