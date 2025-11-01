Công viên 135 tỷ đồng ở Hải Phòng nhếch nhác sau hơn 5 tháng sử dụng

Khu vực nhà vệ sinh bị biến thành "bãi đáp" cho con nghiện, dấu hiệu để lại là những chiếc bơm kim tiêm và lọ thủy tinh vứt xung quanh, khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi đi dạo hay tập thể dục ở đây.