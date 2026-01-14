Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ đồng

(VTC News) -

Trong kết luận điều tra vụ án tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 35 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh.

Theo kết luận, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra hầu hết các địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Kẻ chủ mưu, Nguyễn Công Minh, bị cáo buộc đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, từ thông thầu, gian lận khi lập hồ sơ năng lực, đến câu kết với một số cá nhân có thẩm quyền để doanh nghiệp trong hệ thống công ty do đối tượng quản lý, điều hành, được trúng thầu.

Bị can Lê Công Minh.

Từ đó, các bị can nâng giá vật liệu nhằm trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. Những hành vi này không chỉ gây thất thoát cho tài sản Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, giảm niềm tin của xã hội vào sự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

Hiện, Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra vụ án của cơ quan điều tra.

Về thủ đoạn, Bộ Công an xác định Nguyễn Công Minh đã thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp để xây dựng thành hệ thống Tổng Công ty, dù các doanh nghiệp độc lập về mặt pháp lý, không có việc góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Sau đó, Nguyễn Công Minh chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Đến nay, cơ quan điều tra xác định thiệt hại của vụ án là trên 395 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; thường trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật, đồng thời, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.