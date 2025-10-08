Công nghệ 8/10: Sinh viên và cơ hội học kỹ năng Fintech từ chuyên gia

(VTC News) -

Sinh viên và cơ hội học kỹ năng Fintech từ chuyên gia MoMo

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt thương hiệu, MoMo phối hợp cùng Media AI Lab triển khai dự án “Grow with MoMo” nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Dự án trao học bổng 24 triệu đồng/năm cho 10 sinh viên tiêu biểu.

Sinh viên thuyết trình về ngành học và các hiểu biết về tài chính khi tham gia chương trình. (Nguồn: MoMo)

Các bạn sinh viên sẽ tham gia chuỗi 4 workshop rèn luyện kỹ năng mềm và tư duy phát triển bản thân, cùng hơn 20 giờ mentoring trực tiếp với các chuyên gia trong ba lĩnh vực trọng yếu của Fintech tại MoMo: Phân tích Dữ liệu, Tiếp thị Tăng trưởng và Công nghệ.

Điểm kết của hành trình là Ngày Thuyết trình & Vinh danh (22/11/2025) – nơi các sinh viên trình bày dự án thực tế, thể hiện thành quả học tập và được phản biện bởi hội đồng chuyên môn.

Google mở rộng ứng dụng AI Opal ra 15 quốc gia mới

Ngày 7/10, Google đưa ứng dụng lập trình AI Opal đến 15 quốc gia mới, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil. Opal cho phép người dùng tạo các ứng dụng web mini chỉ bằng mô tả văn bản, không cần viết mã. Ngoài việc mở rộng phạm vi, Google cũng nâng cấp khả năng xử lý song song, cải thiện tốc độ tạo ứng dụng và tính năng sửa lỗi trực quan, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh và chia sẻ sản phẩm của mình.

Giao diện Opal AI của Google. (Nguồn: Google)

Cũng trong ngày 7/10, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối yêu cầu của Google về việc tạm hoãn các thay đổi đối với Play Store trong khi hãng này kháng cáo vụ kiện với Epic Games. Theo phán quyết, từ ngày 22/10, Google buộc phải cho phép các nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các phương thức thanh toán ngoài Play Store mà không bị tính phí hay gây cản trở. Đây là hệ quả từ vụ kiện chống độc quyền mà Epic đã thắng vào cuối năm 2023. Google vẫn tiếp tục kháng cáo nhưng phải tuân thủ các thay đổi ngay trong tháng này.

Microsoft siết chặt yêu cầu tài khoản trong Windows 11

Microsoft vừa loại bỏ thêm các cách lách yêu cầu đăng nhập tài khoản trong bản dựng thử nghiệm mới của Windows 11. Các lệnh như “OOBE\BYPASSNRO” và “start ms-cxh:localonly” từng cho phép tạo tài khoản cục bộ không cần kết nối Internet nay đã bị vô hiệu hóa.

Biển hiệu và logo của Microsoft được chụp tại trụ sở chính của công ty. (Nguồn: Getty Images)

Theo Microsoft, các lệnh này không chỉ giúp lách bước đăng nhập mà còn “bỏ qua các màn hình thiết lập quan trọng”, khiến thiết bị có thể không được cấu hình đầy đủ. Đây là bước đi cho thấy Microsoft đang tiến tới việc bắt buộc người dùng phải đăng nhập tài khoản Microsoft khi cài đặt hệ điều hành, kể cả với bản Pro.

Hiện tại, thay đổi mới chỉ xuất hiện trong kênh thử nghiệm Dev và Beta của chương trình Windows Insider. Dự kiến, nó sẽ được tích hợp vào bản cập nhật chính thức Windows 11 25H2 trong thời gian tới.