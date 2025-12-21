Công nghệ 21/12: Sôi động VTC Mobile Festival, iPhone 18 xong trước tháng 2/2026

(VTC News) -

VTC Mobile Festival 2025 thu hút 2.000 người tham gia

Sau khi tổ chức tại TP.HCM, VTC Mobile Festival 2025 đã đến với Hà Nội, thu hút đông đảo game thủ khu vực phía Bắc tham dự.

Sự kiện góp phần tạo nên không khí sôi động của ngày hội cộng đồng do công ty VTC Mobile tổ chức, hướng tới kết nối trực tiếp giữa nhà phát hành và người chơi thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tri ân.

Với định hướng lấy người chơi làm trung tâm, không gian sự kiện tại Hà Nội được bố trí các khu trải nghiệm game, minigame, check-in và nhận quà. Các hoạt động được thiết kế nhằm tăng tính tương tác, mang đến trải nghiệm trực tiếp cho cộng đồng game thủ.

VTC Mobile Festival 2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các người chơi tiêu biểu và đại diện cộng đồng gắn bó lâu năm với VTC Mobile, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái game.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện lãnh đạo công ty VTC Mobile, bà Trần Thị Thanh Hằng cho biết việc tổ chức VTC Mobile Festival thường niên không chỉ nhằm tạo ra một sân chơi trải nghiệm, mà còn là dịp để nhà phát hành lắng nghe cộng đồng, ghi nhận sự đồng hành của người chơi và củng cố mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Theo đại diện VTC Mobile, cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để các sản phẩm phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường game ngày càng cạnh tranh.

Qua hai lần tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, đại diện BTC cho biết sự kiện đã thu hút khoảng 2.000 người tham gia trải nghiệm.

iPhone 18 sản xuất sớm

Theo trang tin PhoneArena, iPhone 18 sẽ chỉ ra mắt hai phiên bản Pro và Pro Max, có thể đi kèm với iPhone màn hình gập.

Một nguồn tin rò rỉ khác được trang này trích dẫn cho thấy, iPhone 18 Pro đã bắt đầu bước vào các giai đoạn sản xuất, và Apple có thể hoàn thiện một chiếc iPhone 18 Pro lắp ráp đầy đủ trước tháng 2/2026.

Quyết định bật đèn xanh cho sản xuất hàng loạt iPhone 18 sớm như vậy được đánh giá là khá bất ngờ, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán nếu xét đến những gì đã biết về mẫu máy này. iPhone 18 Pro được cho là sẽ có ngoại hình khá giống iPhone 17 Pro, dù phần kính ở mặt lưng có thể không còn nổi bật như trước.

Phần Dynamic Island phía trên có thể được thay thế bởi thiết kế đục lỗ. (Ảnh: PhoneArena)

Nguồn tin rò rỉ xác nhận điều này, cho rằng sự khác biệt về mặt hình ảnh giữa hai thế hệ iPhone thậm chí còn ít hơn dự đoán. Vì vậy, Apple cần ít công đoạn chuẩn bị hơn và có thể bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt sớm hơn nhiều.

Việc sớm bước vào sản xuất hàng loạt có thể mang lại cho Apple một số lợi ích: cho phép hãng kiểm tra kỹ lưỡng lựa chọn thiết kế mới trên iPhone 18 Pro. Theo đó, dù phần ngoại thất hầu như không thay đổi, các cảm biến Face ID sẽ được đưa xuống dưới màn hình, thay vào đó là thiết kế đục lỗ.

Đây được xem là bước chuẩn bị cho iPhone 20 Pro vào năm 2027 khi toàn bộ các thành phần sẽ được đặt dưới màn hình (iPhone 19 nhiều khả năng sẽ bị bỏ qua).

TikTok tiến gần hơn tới việc tránh lệnh cấm tại Mỹ

Trong tuần, ByteDance - công ty Trung Quốc sở hữu TikTok - đã ký các thỏa thuận ràng buộc nhằm chuyển quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Oracle, qua đó tiến gần hơn tới việc tránh nguy cơ bị cấm tại thị trường này.

Theo thỏa thuận, các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế sẽ nắm 80,1% cổ phần tại liên doanh TikTok USDS Joint Venture LLC, trong khi ByteDance giữ 19,9%. Các điều khoản tài chính chi tiết không được công bố.

ByteDance chuyển quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ cho nhóm nhà đầu tư.

Theo Phó Tổng thống JD Vance, công ty mới tại Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích.

Liên doanh sẽ vận hành TikTok tại Mỹ như một thực thể độc lập, có quyền kiểm soát dữ liệu người dùng, thuật toán và kiểm duyệt nội dung.

Thỏa thuận đánh dấu cột mốc lớn đối với nền tảng video ngắn hiện có hơn 170 triệu người Mỹ sử dụng thường xuyên, sau nhiều năm tranh cãi bắt đầu từ tháng 8/2020, khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tìm cách cấm TikTok vì lo ngại an ninh quốc gia, song không thành công.