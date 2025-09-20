Công an xác minh clip xe tải lấn làn, leo vỉa hè ở TP.HCM

(VTC News) -

Clip xe tải lấn làn, leo vỉa hè ở TP.HCM.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, trưa 18/9, trên đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) xe tải biển số 50H-005.xx ban đầu di chuyển ở làn sát vỉa hè, nhiều lần ép các xe máy cùng chiều. Khi đến trước một quán cơm, tài xế bất ngờ cho xe leo hẳn lên lề, chạy trên vỉa hè để vượt qua nhiều phương tiện phía trước.

Hành động này khiến người đi đường bức xúc, liên tục bấm còi phản đối.

Ảnh cắt từ clip.

Anh N.A.T, người quay clip cho biết, thời điểm đó giao thông trên tuyến Nguyễn Văn Bứa đang rất căng thẳng, xe container, xe buýt và ô tô xếp hàng dài di chuyển chậm. Để tránh va chạm với chiếc xe tải lấn lề, nhiều xe máy buộc phải leo lên vỉa hè.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của tài xế không chỉ coi thường luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Theo người dân địa phương, tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, đặc biệt đoạn từ ngã Ba Giồng đến Cầu Lớn, thường xuyên đông đúc, chỉ có hai làn xe mỗi chiều. Trong bối cảnh đó, các hành vi vượt ẩu, chạy lên vỉa hè càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn.