Công an Lào Cai xác định vụ hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc hai học sinh xảy ra mâu thuẫn rồi hành hung, sau đó một người đã hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi, Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của nam sinh có liên quan.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h35 ngày 5/11, hai học sinh V.T.Đ. và N.L.T. (đều là học sinh lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, TP Lào Cai) gặp nhau tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi, tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, V.T.Đ. bất ngờ rút dao gọt hoa quả mang sẵn trong cặp, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng và vai của N.L.T, rồi đẩy bạn xuống hồ trước khi rời khỏi hiện trường.

V.T.Đ. cùng đại diện gia đình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Phát hiện sự việc, một số người dân có mặt gần đó đã kịp thời chạy đến cứu vớt và đưa N.L.T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của nạn nhân hiện đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Công an phường Yên Bái sau khi tiếp nhận tin báo đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, giữa hai em học sinh có mâu thuẫn từ trước. Trong quá trình học, N.L.T. nhiều lần trêu chọc, dùng lời lẽ xúc phạm gia đình bạn khiến V.T.Đ. bức xúc.

Dù giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở và trao đổi với phụ huynh hai bên, nhưng mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sáng ngày xảy ra vụ việc, N.L.T. tiếp tục trêu đùa khiến Đ. mang dao đến trường với ý định “nói chuyện dứt điểm”.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của V.T.Đ. thể hiện rõ tính chất quyết liệt, hướng đến việc tước đoạt mạng sống người khác, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Tuy nhiên, do em sinh ngày 8/4/2012, chưa đủ 14 tuổi nên không thuộc độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp giáo dục, xử lý phù hợp theo quy định.