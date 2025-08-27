Công an Hưng Yên phá sới bạc kiên cố như boong ke, bắt giữ 18 người

(VTC News) -

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các điều tra viên đang tập trung đấu tranh, khai thác và củng cố hồ sơ xử lý đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Nguyễn Du.

Trước đó, đêm 25/8, các mũi trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Nguyễn Du phối hợp “cất vó”, bắt quả tang 18 người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa tại trang trại của Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1989) ở thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn Du.

Cơ quan công an bắt giữ 18 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại trang trại thuộc xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ vật chứng gồm 407 triệu đồng tiền mặt, bộ bát đĩa sứ, quân vị cùng nhiều tang vật khác.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, sới bạc này được tổ chức với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, Nguyễn Quang Hưng yêu cầu các con bạc phải di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc đi bộ đến một địa điểm được hẹn trước, nằm cách trang trại khoảng 1km.

Sau khi họ đến điểm hẹn, Hưng sẽ cho người dùng xe máy chở từng con bạc đi sâu vào phía trong trang trại. Đây là địa điểm được xây dựng kiên cố, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Quang Hưng.

Muốn vào bên trong trang trại, mọi người phải đi qua con đường độc đạo nhỏ hẹp, nhiều khúc cua.

Đặc biệt, Hưng còn bố trí hai lớp cảnh giới nghiêm ngặt; vòng ngoài luôn có 3 người tuần tra liên tục trên các tuyến đường dẫn vào trang trại để cảnh báo từ xa. Vòng trong có một người thân tín chốt trực ngay tại cửa phòng nơi tổ chức đánh bạc, sẵn sàng báo động khi “có biến”.