Công an Hà Nội chắc suất đi tiếp, Nam Định chờ kỳ tích ở cúp châu Á

Hai đại diện của bóng đá Việt Nam ở tình thế trái ngược nhau sau lượt trận thứ 5 của vòng bảng AFC Champions League Two (trước đây là AFC Cup). CAHN ghi bàn trong thời gian bù giờ để chắc suất vào vòng 1/8. Ngược lại, Nam Định thủng lưới 2 bàn sau phút 90 và đối mặt với nguy cơ bị loại rất cao.

Sai lầm của Nguyễn Filip khiến CLB Công an Hà Nội bất lợi trong trận gặp Bắc Kinh Quốc An tối 27/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking lật ngược tình thế để đánh bại đại diện Trung Quốc với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Stefan Mauk và Nguyễn Đình Bắc.

CLB Công an Hà Nội có thể là đại diện duy nhất của Việt Nam vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two mùa này.

Chiến thắng này giúp CAHN vượt lên trên đối thủ với khoảng cách 3 điểm. Bảng E của AFC Champions League Two vẫn còn một lượt trận. Tuy nhiên, do ưu thế về kết quả đối đầu trực tiếp (thắng 1 trận, hoà 1 trận) trước Bắc Kinh Quốc An, Nguyễn Quang Hải và đồng đội chắc chắn đứng trên đối thủ này, đồng nghĩa với việc CAHN chắc suất đi tiếp.

Trong khi đó, kết quả đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại trở thành bất lợi đối với câu lạc bộ Nam Định ở bảng F. Tính đến phút 90, đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn nắm lợi thế so với Ratchaburi (Thái Lan). Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Caique Santos làm cục diện thay đổi. Tình thế trở nên xấu đi với CLB Nam Định khi họ nhận bàn thua thứ hai sau đó chỉ 3 phút.

Pha ghi bàn của Ikhsan Fandi có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ratchaburi. Tình huống này xoá bỏ hoàn toàn lợi thế về kết quả đối đầu mà CLB Nam Định nắm giữ sau trận thắng 3-1 ở lượt đi (đội bóng Thái Lan thắng 2-0 ở lượt về, đồng nghĩa 2 đội hoà nhau ở 2 lượt trận).

Sau lượt trận thứ 5, Nam Định kém Ratchaburi 3 điểm. Trên lý thuyết, họ vẫn có cơ hội vượt qua đối thủ này ở lượt cuối nếu thắng Eastern của Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời Ratchaburi thua Gamba Osaka (Nhật Bản). Khi đó, đại diện Thái Lan và Việt Nam cùng có 9 điểm, hoà đối đầu. Vị trí của 2 đội được quyết định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua.

CLB Nam Định thua xa đối thủ ở chỉ số này (-2 so với 9). Để giành quyền vào vòng 1/8, đội đương kim vô địch V.League phải thắng đậm Eastern, đồng thời chờ đợi Gamba Osaka làm điều tương tự trước Ratchaburi và tổng cách biệt tỷ số của 2 trận đấu phải lớn hơn 11. Đây là điều rất khó xảy ra.