(VTC News) -

Sinh năm 1988, cô học trò Đinh Lệ Thu lớn lên ở xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ấp ủ ước mơ sẽ trở thành cô giáo từ thuở niên thiếu. Năm 2008 tốt nghiệp ra trường, Thu trở về quê hương công tác với tình yêu sâu nặng mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Đây không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cách để cô giáo trẻ tri ân quê hương, gieo những hạt mầm tri thức cho tương lai và tạo sự đổi thay tích cực cho giáo dục quê nhà.

Tiểu học Đường Hoa là ngôi trường xa trung tâm, với nhiều điểm trường ở cách xa nhau. Ở các điểm trường, 100% học sinh là dân tộc Dao, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cô Thu không quản nhiều trở ngại, thử thách, kiên trì mang ánh sáng tri thức đến với học trò.

Cô Thu (trái) đến nhà trực tiếp gặp gỡ, động viên hỏi thâm học trò và phụ huynh người dân tộc Dao, năm học 2018-2019.

Vào trường, cô Thu nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2023-2024, trong vai trò giảng dạy các bộ môn văn hóa, chủ nhiệm lớp và tổ trưởng tổ chuyên môn, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô Thu 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, với nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy. Nhận thấy phần lớn học sinh dân tộc thiểu số còn rụt rè, ngại học, chưa xác định rõ ràng mục đích học tập, không ít em còn học là do bị ép buộc hoặc học chỉ để thầy cô, cha mẹ vui lòng, cô Thu chủ động sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học nhằm thay đổi tinh thần học tập của các em.

Cô giáo trẻ nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng hình thức tổ chức linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh giúp các em thấy hứng thú trong từng tiết học. Nhờ đó, các em không những khắc sâu kiến thức mà còn phát triển được nhiều phẩm chất như tình đoàn kết, thân ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm. Kết quả trong các tiết học và qua các lần đánh giá bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học được nâng lên rõ rệt.

Không chỉ là truyền dạy kiến thức, cô Thu trở thành người mẹ, là điểm tựa ấm áp cho những đứa trẻ bơ vơ ở vùng sâu, vùng xa.

Năm 2014, cô Thu đứng lớp 5 có trò Chíu Gì Linh, nữ sinh gầy gò, phải bỏ học vì bố mẹ để các con bơ vơ đi nơi khác lao động. Biết tin Linh không đến trường nữa, cô tìm đến nhà. Trước mắt cô giáo là cảnh 3 chị em ôm nhau ngồi một góc. Học trò nhỏ nhìn cô, mếu máo: "Cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi, em không còn ai hết".

Cô Thu (áo khoác vàng) trao quà hỗ trợ là mì tôm và sách vở cho cô học trò Chíu Gì Linh (mũ hồng, cầm cuốn sách).

Ở tuổi đáng lẽ được bố mẹ chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ, giờ Linh lại vừa làm chị, vừa làm mẹ để chăm thêm 2 em trai. Đêm đó, nhờ chồng trông con nhỏ mới 2 tuổi ở nhà, cô Thu quyết định ở lại an ủi 3 chị em, động viên Linh dù thế nào vẫn phải tiếp tục đi học. Giờ đây, cô học trò nhỏ ngày nào đã trưởng thành, lập gia đình vào có một bé gái.

Ước mơ lớn nhất của cô Thu là có thể tạo nên môi trường giáo dục nơi mọi học sinh, dù miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đều được tiếp cận những cơ hội học tập tốt nhất.

Trong quá trình giảng dạy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự bền bỉ và vượt khó luôn là điều mà cô Thu tự nhắc mình mỗi ngày. Để giảm khoảng cách bất đồng ngôn ngữ với học trò người Dao, cô Thu đã chủ động học hỏi những câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Dao; cố gắng hiểu văn hóa, phong tục người Dao để gần gũi và đồng hành với các em nhiều hơn.

Khi đứng lớp, cô sử dụng lời nói chậm rãi, kết hợp minh họa bằng hình ảnh, đồ dùng trực quan, cử chỉ cơ thể để các em dễ hiểu. Ngoài giờ dạy, cô giáo tranh thủ thời gian xuống thôn bản thăm học sinh, trò chuyện cùng phụ huynh, qua đó tạo dựng niềm tin và giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn khi đến trường.

Cô Thu tổ chức Đại hội Chi đội cho học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đường Hoa, Hải Phòng.

Cô Bùi Thị Thu Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đường Hoa, đánh giá: “Cô Thu là giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo tình yêu thương, bồi dưỡng nhân cách sống đẹp, trở thành tấm gương sáng để học trò noi theo”.

Gia đình là hậu phương vững chắc nhất để cô yên tâm gắn bó với nghề. Dù công việc bận rộn, có những hôm phải về muộn hay dành nhiều thời gian cho học trò, nhưng chồng cô luôn hiểu, chia sẻ và âm thầm hỗ trợ để vợ yên tâm công tác. Chính sự yêu thương và đồng hành từ gia đình đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, toàn tâm với sự nghiệp dạy học.

17 năm gắn bó với mái trường trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, cô giáo Đinh Lệ Thu cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ bé công sức vào sự nghiệp giáo dục quê hương.

“Dẫu còn nhiều thử thách phía trước, nhưng với tình yêu nghề, tình thương học trò, tôi luôn xem đó là động lực để cố gắng, rèn luyện và trưởng thành hơn trong sự nghiệp trồng người”, cô Thu tâm sự.