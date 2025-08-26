Cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, về đích sớm hơn 5 năm

(VTC News) -

Thông tin trên được Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đề cập tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", diễn ra sáng 26/8.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. (Ảnh: VGP)

Ông Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

"Công tác nhà ở cho Nhân dân, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, kết quả rà soát cuối năm 2023 cho thấy cả nước vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo '3 cứng', thiếu hụt về chất lượng, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà đơn sợ, tạm bợ, không đảm bảo an toàn tối thiểu", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Từ kinh nghiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị và một số địa phương, từ cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tam, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025.

Đặc biệt ngày 5/10/2024, trong chương trình Mái ấm cho đồng bào tôi, Thủ tướng phát động cao điểm "450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025.

"Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, đến nay Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42", Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo nêu rõ.

Theo đó, cả nước xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng được triển khai trong chương trình.

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo , huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa: 80 triệu đồng/hộ, Hà Nam (nay là Ninh Bình) 120 triệu đồng/hộ xây dựng mới.

Khoảng 60% hộ gia đình được hỗ trợ đã tự huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa cao hơn mức hỗ trợ chung. Trong hơn 1 năm đã huy động hơn 2,7 triệu ngày công lao động với 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân.

"Chương trình và phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là 'Công trình quốc gia đặc biệt', 'Công trình của ý Đảng, lòng dân', thiết thực góp phần chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Điểm đáng chú ý trong phong trào thi đua này, ông Đào Ngọc Dung cho biết Bộ Quốc phòng hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện.

Bộ Công an hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an Nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng; ngành Ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 1.815,15 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động...

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo nhìn nhận, dù đạt được những kết quả căn bản, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12/2035; đồng thời, chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp - có chỗ ở, việc làm, sinh kế, thu nhập ổn định để không ai bị bỏ lại phía sau.