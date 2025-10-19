'Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm mở ra cơ hội hợp tác toàn diện'

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích và kỳ vọng của chuyến thăm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức tới Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động từ đầu năm đến nay, chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chuyến thăm mang thông điệp về tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan, nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Nhìn lại lịch sử, Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan là đối tác viện trợ phát triển quan trọng của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như cấp thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp…, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Cho tới nay, “nước sạch Phần Lan” vẫn được người dân Việt Nam nhắc đến như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự giúp đỡ hiệu quả, bền bỉ từ bạn bè Phần Lan. Nhiều dự án ở các vùng sâu, vùng xa đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ, cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.

Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Phần Lan, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện, sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên còn Phần Lan có thế mạnh và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Âu, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc gắn kết Phần Lan với ASEAN, EU với ASEAN, góp phần tăng cường liên kết khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, với nhiều thách thức cần chung tay giải quyết, ứng phó như hiện nay.

PV: Xin Thứ trưởng đánh giá về quan hệ Việt Nam - Phần Lan thời gian qua và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến công tác này của Tổng Bí thư?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Từng là một trong những nước bạn bè ủng hộ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, ngày nay, Phần Lan tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu. Theo thời gian, quan hệ Việt Nam - Phần Lan chuyển từ hợp tác phát triển sang hợp tác cùng có lợi.Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây, đạt 422,5 triệu USD năm 2024 và hơn 279 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2025.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan, và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch... Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, du lịch, lao động... cũng phát triển tích cực.

Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, định hướng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược.

Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp cùng những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với Phần Lan; đem lại kết quả tích cực vì lợi ích của Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!