Chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương: 'Chơi ngông không phải bản lĩnh'

Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, nguyên nhân sâu xa của những vụ bạo lực học đường gần đây là việc xem nhẹ giáo dục đạo đức và mức kỷ luật chưa đủ răn đe.

Hà Dương
