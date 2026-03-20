Chuyên gia đòi đuổi việc giám đốc tuyển Malaysia vì lương cao, làm việc kém

Theo New Straits Times, nhà phân tích bóng đá Zakaria Rahim đã kêu gọi giải thể bộ máy quản lý hiện tại của đội tuyển quốc gia Malaysia, cho rằng đây là một bộ phận cồng kềnh, lương cao nhưng hoạt động kém hiệu quả sau loạt kết quả thất vọng gần đây.

Hiện đơn vị này đang phụ trách đội tuyển quốc gia và U23 Malaysia. Tuy nhiên, theo Zakaria, sau trận gặp Việt Nam ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup, đội tuyển gần như không còn mục tiêu lớn trong ngắn hạn.

Chuyên gia Zakaria Rahim kêu gọi giải thể bộ máy quản lý hiện tại của đội tuyển quốc gia Malaysia. (Nguồn: New Straits Times)

Ông Zakaria không chỉ chỉ trích thành tích thi đấu, mà còn nhắm vào cách vận hành của bộ máy quản lý. Theo ông, lãnh đạo cấp cao thiếu sự hiện diện và không thể hiện vai trò rõ ràng. Giám đốc điều hành Rob Friend được cho là rất khó liên lạc và không thường xuyên có mặt tại Malaysia.

“Sau trận đấu đó, về cơ bản đội tuyển không còn vai trò rõ ràng. Không có giải đấu lớn nào phía trước. Những vị trí như CEO Rob Friend với mức đãi ngộ cao không còn cần thiết nữa. Nên đưa đội tuyển trở lại dưới sự quản lý trực tiếp của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để có sự đổi mới”, ông chia sẻ với Timesport.

Trong khi đó, Phó CEO Stanley Bernard cũng hiếm khi lên tiếng, khiến HLV trưởng Peter Cklamovski phải gánh trách nhiệm cho cả những vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Mỗi khi có khủng hoảng, HLV là người bị chỉ trích, còn lãnh đạo thì im lặng. Ông Zakaria nhận định cách vận hành như vậy là không ổn.

Từ đầu năm ngoái, đội tuyển quốc gia Malaysia đã hoạt động tách khỏi FAM. Tuy nhiên, những rắc rối gần đây cho thấy việc thay đổi cơ cấu chưa đủ để cải thiện tình hình nếu cách điều hành không thay đổi.

Ông Zakaria cho rằng nên đưa đội tuyển trở lại dưới sự quản lý trực tiếp của Liên đoàn bóng đá Malaysia để có sự đổi mới. (Nguồn: New Straits Times)

Ông Zakaria cũng cho rằng không cần duy trì một bộ máy tốn kém trong bối cảnh trước mắt chỉ có giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7. “FAM đang trong quá trình tái cấu trúc và cần lấy lại niềm tin từ nhà tài trợ lẫn người hâm mộ, nên không cần chi tiêu lớn lúc này”, ông nói.

Theo ông, Malaysia đã đầu tư đáng kể để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và giai đoạn đó coi như đã hoàn tất. Trọng tâm hiện tại nên chuyển sang đào tạo cầu thủ trẻ, hướng tới vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2031.

Ông Zakaria kết luận rằng nguồn lực nên được dồn cho phát triển lâu dài, thay vì duy trì một bộ máy “thừa người, lương cao nhưng hiệu quả thấp” như hiện nay.