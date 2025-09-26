Chưa được cấp kinh phí, di tích nhà 'bạo chúa miền Trung' tiếp tục hoang lạnh

Cảnh rợn người trong khu dinh thự bỏ hoang của 'bạo chúa miền Trung' Ngô Đình Cẩn

Cùng với khu chứng tích Chín Hầm, di tích nhà Ngô Đình Cẩn được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử lưu niệm sự kiện cấp quốc gia năm 1993.

Lý do khiến di tích bị bỏ hoang lạnh được đơn vị quản lý xác nhận do thiếu nguồn lực nên, trong khi chưa có quy định hợp tác công tư trong lĩnh vực di sản nên khó khăn trong việc xã hội hoá, tìm nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP Huế (đơn vị quản lý di tích), đơn vị đã trình đề án cải tạo khu di tích Chín Hầm và nhà Ngô Đình Cẩn nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

Dù mới được sơn sửa lại nhưng tấm biển chỉ vào nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn bị cỏ dại leo quanh.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, toàn bộ khu nhà đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hạng mục biệt thự rạn nứt, nhiều mảng bê tông bong tróc, để lộ sắt thép hoen gỉ. Các hoạ tiết vốn được làm công phu theo kiểu cung đình nay hư hỏng.

Được biết, là di tích cấp quốc gia nhưng hơn 10 năm qua, nhà Ngô Đình Cẩn chưa một lần được trùng tu, chỉnh trang một cách đúng mực.

Quanh di tích hiện được quây rào bằng lưới thép bảo vệ và khoá cửa nhưng do không có người trông coi nên người ngoài vẫn có thể ra vào di tích. Thậm chí người đàn ông trong hình còn biến nhà thuỷ tạ trong di tích làm chỗ nghỉ trưa.

Được biết, khu đất mà Ngô Đình Cẩn cho xây dinh thự trên vốn là của ông Bát Tấn (người Sài Gòn). Sau đó, ông Tấn bán lại cho một quan triều Nguyễn tên là Bùi Duy Tín. Con cháu ông Tín bán lại cho một thương nhân người Hoa ở đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) để làm vườn.

Năm 1956, dưới áp lực của Ngô Đình Cẩn, thương nhân người Hoa này buộc phải nhường lại toàn bộ khu vườn này. Tại đây, Ngô Đình Cẩn cho xây dựng một số công trình: Khu biệt thự, nhà thủy tạ, hồ Khánh nguyệt, vườn cây ăn quả…

Đồng thời, Ngô Đình Cẩn biến dinh thự thành nơi theo dõi, giám sát chỉ đạo tay sai thực hiện các hoạt động tra tấn tù nhân cách mạng ở khu nhà giam Chín Hầm. Cẩn nghĩ ra đủ các chiêu thức để tra tấn các tù nhân ở nhà giam Chín Hầm khiến nơi này được ví như "quan tài chôn những người đang sống" hay "địa ngục trần gian". Cũng vì những tội ác của mình mà Ngô Đình Cẩn được người đời gọi là "bạo chúa miền Trung".

Ngô Đình Cẩn (1910 - 1964), là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh chị em (6 trai, 3 gái) của quan thượng thư triều Nguyễn, Micae Ngô Đình Khả và bà Anna Phạm Thị Thân. Cuối năm 1955, khi người anh thứ 4 trong gia đình là Ngô Đình Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại một cách "hợp pháp" để trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thì ở miền Trung, Ngô Đình Cẩn bắt đầu tác oai tác quái.

Ngô Đình Cẩn được Tổng thống Ngô Đình Diệm phong chức "Cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong và ngoài nước". Cẩn sở hữu trong tay quân đội, cảnh sát, mật vụ, vũ khí, nhà giam, văn phòng, trụ sở… Tất cả bộ máy và sự hoạt động ở khu vực Trung phần này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Sài Gòn và Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu.