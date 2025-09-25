Chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị 8.800 tỷ của chủ đầu tư tháp 88 tầng ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết Hội đồng Thẩm thẩm định, định giá đất cụ thể TP vừa qua đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (dự án Empire City).

Bao gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, thuộc Khu chức năng trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Phối cảnh Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm với điểm nhấn là tòa nhà 88 tầng cao nhất TP. (Nguồn: CĐT)

Việc thẩm định giá này làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án, do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất. Đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KL TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng thêm là hơn 5.000 tỷ đồng. Đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị.

Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.

Cũng theo Sở Tài chính, việc tổ chức xác định giá đất cụ thể tại TP đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện.

Liên quan đến công tác thẩm định giá đất, ngày 9/9/2025, Hội đồng Thẩm định giá đã ban hành các Quyết định về Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể, với những quy định trách nhiệm, quy trình giải quyết và thời hạn thực hiện rõ ràng. Việc này giúp đảm bảo thời gian và tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm định phương án giá đất của Hội đồng.

Dự án hiện đã hoàn thành một số tòa căn hộ và bàn giao cho cư dân. (Ảnh: CĐT)

Đồng thời, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 7 của Chính phủ quy định về giá đất đã góp phần khắc phục những khó khăn, vương mắc trong định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Điều này giúp tạo thuận lợi cho công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.

Đến nay, Hội đồng không còn tồn đọng hồ sơ phương án giá đất nào chưa giải quyết.

Trước đó, chủ đầu tư Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, kiến nghị TP không áp dụng việc thu bổ sung hơn 8.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho dự án tháp quan sát Thủ Thiêm.

Theo văn bản, doanh nghiệp cho biết năm 2016, TP đã giao hơn 11 ha đất tại Thủ Thiêm trong 50 năm, để triển khai dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm.

Đến đầu năm 2017, doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính gần 3.600 tỷ đồng. Quyết định giao đất cũng ghi rõ chủ đầu tư không phải nộp thêm, khi điều chỉnh từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trên cơ sở này, dự án đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình, với khoảng 1.200 căn hộ cho cư dân.

Nhưng từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do vướng kết luận của Thanh tra Chính phủ về nghĩa vụ tài chính bổ sung. Gần đây, cơ quan chức năng đề xuất thu thêm hơn 8.800 tỷ đồng, tức gấp 2,46 lần số tiền đã nộp.

Đồng thời ràng buộc thêm nội dung: trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì công ty có trách nhiệm phải thực hiện.

Chủ đầu tư cho rằng nếu áp dụng cách tính này, tổng nghĩa vụ tài chính sẽ đội lên hàng tỷ USD, vượt khả năng cân đối tài chính và có thể phát sinh tranh chấp quốc tế. Trong khi dự án đã triển khai nhiều hạng mục, góp phần hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nên kiến nghị TP cân nhắc giải pháp hợp lý, để hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm nằm bên sông Sài Gòn là nơi có vị trí đắc địa thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn. (Ảnh: Lương Ý)

Doanh nghiệp này kiến nghị xác định nghĩa vụ tài chính dựa trên thời điểm giao đất là năm 2015. Đồng thời, cần tính đến tác động điều chỉnh quy hoạch, tránh thay đổi nhiều lần gây lãng phí nguồn lực của cả Nhà nước lẫn nhà đầu tư.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là liên doanh giữa các nhà đầu tư Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài là Tập đoàn Gaw Capital Partners (Hồng Kông - Trung Quốc), Tập đoàn Keppel (Singapore) và Tập đoàn tài chính Swire Properties (Anh quốc), Công ty cổ phần Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái.

Cuối tháng 6/2015, UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án tháp quan sát Thủ Thiêm cho Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. Tại thời điểm công bố, dự án có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Đây cũng là một trong số ít các dự án có vị trí đắc địa nằm bên đường hầm sông Sài Gòn và trong khu lõi trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án được thiết kế là một khu phức hợp gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm...với tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2. Điểm nhấn là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng.

Tháng 2/2017, UBND TP.HCM ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu phức hợp tòa tháp quan sát tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy hoạch kiến trúc toàn khu sau khi điều chỉnh tăng tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất từ 730.000 m2 lên 763.438 m2, hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.