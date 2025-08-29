Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết ‘5 cùng’ với doanh nghiệp

(VTC News) -

Sáng 29/8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại năm 2025 khi tầm nhìn chiến lược và những cam kết mạnh mẽ đưa Gia Lai trở thành điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, Gia Lai không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng mà còn là một đối tác tin cậy, mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong kiến tạo thành công, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung.

Cũng theo người đứng đầu tỉnh Gia Lai, tỉnh kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành ‘điểm đến lý tưởng’ của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh

“Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”, ông Phạm Anh Tuấn cam kết.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao Bản ghi nhớ đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn dự kiến 93.430 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD ( 26.262 tỷ đồng). Trong đó, có 14 dự án công nghiệp, 4 dự án thương mại - dịch vụ - du lịch, 2 dự án nông, lâm, thủy sản và 7 dự án xây dựng hạ tầng.

Đồng thời, trao Bản ghi nhớ đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn dự kiến gần 3,6 tỷ USD (93.430 tỷ đồng) trên nhiều lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản; công nghiệp; du lịch - dịch vụ; bất động sản - kinh tế đô thị và logistics. Đây đều là những dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa, hứa hẹn tạo động lực phát triển bền vững cho Gia Lai trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cam kết cam kết se tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và đồng hành với phương châm '5 cùng'.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai năm 2025 không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, mà còn khẳng định hình ảnh một Gia Lai mới sau sáp nhập với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã sẵn sàng cho phát triển.

Tại hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, phân tích từ các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư về lợi thế, cơ hội đầu tư của Gia Lai, đa số cho rằng Gia Lai đang sở hữu nhiều lợi thế độc đáo để bứt phá, trở thành vùng đất năng động của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Biến những tiềm năng sẵn có thành động lực tăng trưởng bền vững.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ dồi dào, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách đầu tư thông thoáng là nền tảng để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo định hướng phát triển xanh.

Gia Lai hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sau hợp nhất để sẵn sàng cho phát triển.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thống nhất, chuyên nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh; làm việc dựa trên dữ liệu, quy trình số; đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tôi đề nghị triển khai đúng cam kết, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục, văn hóa địa phương. Nhất là công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường trong công cuộc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của tỉnh.

"Cùng chia sẻ khó khăn và hưởng thành quả phát triển. Tôi tin tưởng Gia Lai sẽ là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mỗi khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cam kết đồng hành, giải quyết công việc nhanh nhất, đúng pháp luật, vì lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thành công bền vững”, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ.