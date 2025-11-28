Chủ tịch Thái Nguyên ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý ngập úng khu vực trung tâm

(VTC News) -

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp bàn giải pháp xử lý ngập úng tại khu vực trung tâm.

Nhiều năm qua, tốc độ đô thị hoá nhanh, phát triển dày đặc của các khu dân cư, khu đô thị mới khiến tình trạng ngập úng ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngày càng trầm trọng. Hệ thống thoát nước cũ kỹ, không đáp ứng nổi các trận mưa lớn, đặc biệt trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiều điểm ngập kéo dài gây xáo trộn sinh hoạt, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng hoạt động hành chính của tỉnh.

Tại cuộc họp, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, các đại biểu phân tích nguyên nhân, đánh giá từng điểm ngập và bàn phương án xử lý cả trước mắt và lâu dài, hướng tới đầu tư đồng bộ để chấm dứt tình trạng úng ngập.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện phương án chi tiết, đánh giá hiện trạng và đưa ra các biện pháp cấp bách. Tỉnh dự kiến khởi động kế hoạch chống ngập từ ngày 20/12/2025.

Ông Tuấn nhấn mạnh, tất cả nhiệm vụ nạo vét cống, mở rộng suối, xây dựng hạ tầng tiêu thoát nước đều phải đưa vào diện cấp bách. Hệ thống cống hẹp sẽ được đề xuất thay thế bằng cống lớn hơn, cửa xả – cửa thu phải mở rộng, tính toán độ dốc hợp lý để đảm bảo thoát nước nhanh. Đồng thời các đơn vị phải xác định sớm vị trí đổ thải phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng chịu trách nhiệm trước tỉnh trong việc giải phóng mặt bằng, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm.

"Phải tháo dỡ tất cả công trình vi phạm, lấn chiếm, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trước ngày 15/12 để chuẩn bị cho nạo vét toàn bộ hệ thống cống, suối thoát nước trên địa bàn khu vực trung tâm tỉnh", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có một đơn vị chịu trách nhiệm thống nhất về tiêu thoát nước đô thị, giao Sở Xây dựng đề xuất bổ sung nguồn lực cho Trung tâm Quản lý, điều hành hoạt động xây dựng và giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung cao độ để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực trung tâm Thái Nguyên trong thời gian nhanh nhất.