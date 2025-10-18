Đóng

Thái Nguyên: Nông dân điêu đứng nhìn sản nghiệp bị lũ cuốn trôi

(VTC News) -

Sau cơn lũ lịch sử, nông dân ở Thái Nguyên trắng tay khi toàn bộ vườn chè, đàn vật nuôi đều bị dòng nước dữ cuốn phăng và nhấn chìm.

Quỳnh Giang
