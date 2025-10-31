Đóng

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' giấu doanh thu 86 tỷ đồng

(VTC News) -

Công ty TNHH Hải Bé, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, doanh thu thực tế hơn 101 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 15 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách gần 86 tỷ đồng.

Đăng Khoa
