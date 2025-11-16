Chú Bulldog đắt nhất thế giới có giá 3 tỷ đồng sở hữu những nét đẹp hiếm có

(VTC News) -

Theo nghiên cứu của Câu lạc bộ Chăm sóc Chó Hoa Kỳ (AKC), số lượng chó Bulldog Pháp trên toàn cầu tăng 10 lần trong thập kỷ qua. Giống này vượt qua Golden Retriever để trở thành loài chó phổ biến nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh dẫn đến thoái hóa về mặt di truyền, khiến chó Bulldog ngày càng trở nên gầy, dài và cao hơn - những đặc điểm bị coi là kém lý tưởng.

Giống Bulldog vốn được ưa chuộng nhờ đặc trưng cơ thể nhỏ gọn, săn chắc, vạm vỡ cùng chiếc đầu lớn, vuông vắn. Đặc biệt, người hâm mộ giống chó này thường sưu tầm các chú chó Bulldog Pháp, hình mẫu lý tưởng của loài thú cưng đầy nam tính.

Chú chó Bulldog Pháp đắt nhất thể giới được ghi nhận là Rope Daddy ở Colombia. Nhờ các đặc tính ngoại hình vượt trội, chú chó này có giá 120 nghìn USD (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Chú chó Bulldog đắt nhất thế giới có giá 3 tỷ đồng.

Sở hữu bộ lông màu màu kem nâu tuyệt đẹp, đôi mắt vàng cuốn hút, thân hình vạm vỡ và chiếc đầu vuông, Rope Daddy được xem là một trong những chú Bulldog thuần chủng đẳng cấp nhất thế giới. Nó còn có những nếp nhăn lớn trên sống mũi và giữa hai mắt. Những đặc điểm này là tiêu chuẩn thẩm mỹ cho giống Bulldog thuần chủng.

Chủ của Rope Daddy, Julian Montoya khẳng định chú chó này hội tụ tất cả những nét đẹp hiếm có.

Việc chăm sóc một chú chó quý giá và đáp ứng mọi nhu cầu của nó không hề rẻ. Julian thường chi khoảng 350 USD (khoảng 9,1 triệu đồng) mỗi tháng cho chế độ ăn của Rope Daddy. Các bữa đều có đầy đủ thịt sống, cà rốt, sữa chua Hy Lạp cùng với vitamin và các chất bổ sung đặc biệt.

Ngoài những đặc điểm ngoại hình được săn đón, Big Rope còn nổi tiếng là cực kỳ thân thiện, tính khí điềm tĩnh và ít gặp vấn đề sức khỏe hơn các biến thể Bulldog Pháp khác. Tài khoản instagram của chú chó thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ theo dõi.

Rope Daddy giữ được nét đẹp thuần chủng của giống chó Bulldog.

Tại Mỹ, nhu cầu về chó Bulldog Pháp mang đặc điểm của Big Rope đã tăng gấp đôi. Sở thích này cũng lan rộng khắp Nam Mỹ và chắc chắn sẽ đẩy giá trị của những chú chó thuần chủng như Rope Daddy lên cao hơn nữa.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia phản đối việc lai tạo chó. Tổ chức Veterinary Voices tại Anh đưa ra khuyến cáo: “Những con vật kém thuần chủng phải chịu đựng cấu tạo thể chất quá cực đoan, khiến chúng không khỏe mạnh, kém thích nghi với môi trường sống”.