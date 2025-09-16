Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án từng bước miễn viện phí trong năm 2028

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được đề cập tại Nghị quyết 282 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (Chương trình).

Chính phủ đề ra các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ quán triệt là hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền.

Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; xây dựng Nghị định của Chính phủ về tiêm chủng (hoàn thành trong năm 2026).

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý. Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm hoạ, an ninh y tế (hoàn thành từ 2025-2030).

Chính phủ lưu ý ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực y tế, bảo đảm ngân sách nhà nước chi thường xuyên và chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Bên cạnh đó, cần bố trí ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, nhất là tại các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù.

Từ năm 2026, Chính phủ yêu cầu tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khoẻ của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khoẻ cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân.

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình (hoàn thành trong năm 2028).

Bộ Y tế còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định của Chính phủ thí điểm bảo hiểm y tế chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình (hoàn thành trong năm 2027).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, sử dụng tiết kiệm chi phí quản lý, tăng chi cho khám bệnh, chữa bệnh, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (hoàn thành trong năm 2027).

Tại nghị quyết, Chính phủ cũng khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại. Nghiên cứu thí điểm, đa dạng hoá các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, liên kết giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm sức khoẻ thương mại. Nghiên cứu, triển khai đổi mới công tác quản lý đối với quỹ bảo hiểm y tế.