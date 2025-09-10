Chính phủ yêu cầu triển khai giải pháp mạnh để bình ổn thị trường vàng

(VTC News) -

Theo Báo Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo, nghiên cứu chiến lược và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong tham mưu, phục vụ điều hành kinh tế - xã hội, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình, xu thế mới và điều chỉnh chính sách của các nước; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Các bộ, ngành và địa phương cần chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCB trước 15/9

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Cùng đó là phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạnh các dịch vụ số trong hoạt động ngân hàng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

"Tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững", nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cần đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt.

Cùng với việc tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9.

Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19/12

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, tiếp tục triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác để đạt mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025, 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Bộ Xây dựng cũng cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Tăng tốc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để khánh thành vào ngày 19/12 và nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu logistics, khu thương mại tự do tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, Hội chợ Tết, Hội chợ mùa Xuân năm 2026… sau khi kết thúc Triển lãm thành tựu Đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia và tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế kết hợp thương mại tại TP.HCM để thúc đẩy kích cầu tiêu dùng.