+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Chiến sĩ nước ngoài gây ấn tượng mạnh trong đêm sơ duyệt diễu binh 2/9
(VTC News) -
Khoảnh khắc ấn tượng khi các chiến sĩ đi trên Quảng trường Ba Đình qua góc cua cực gắt nhưng đội hình vẫn giữ chuẩn nhịp từng bước.
Thanh Huyền - Vũ Liễu
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Câu đố vua Tiếng Việt khiến 90% người không tìm được ra đáp án
08:07 28/08/2025
Hỏi - Đáp
Chiến sĩ nước ngoài gây ấn tượng mạnh trong đêm sơ duyệt diễu binh 2/9
08:02 28/08/2025
VTC NEWS TV
Nên mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành A80?
08:00 28/08/2025
Gia đình
Giá trị sống khác biệt từ căn hộ hạng sang trung tâm Đà Nẵng
08:00 28/08/2025
Dự án
Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
07:54 28/08/2025
Đời sống
Miss Audition Ngọc Anh vừa bị bắt là ai?
07:39 28/08/2025
Sao Việt
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
07:31 28/08/2025
Thời tiết
Cúng rằm tháng 7 và cúng cô hồn có phải là một?
07:30 28/08/2025
Gia đình
Ivy Global School và ĐH Webster, Tashkent cùng kiến tạo cơ hội học tập chuẩn Mỹ
07:26 28/08/2025
Giáo dục
Nước ngập chưa kịp rút, nhà xưởng ở Hà Nội lại bốc cháy dữ dội
07:26 28/08/2025
Phòng chống cháy nổ
'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười thế nào?
07:18 28/08/2025
Bản tin 113
Mẹo gọt vỏ hành ko bị cay mắt
07:07 28/08/2025
Tư vấn
Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?
07:06 28/08/2025
Sao Việt
Một trường gây sốt với giấy báo trúng tuyển độc lạ hình hộp bánh trung thu
07:02 28/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Soi sức mạnh 'huyền thoại' xe tăng T-62 Nga đẩy vào chiến trường Ukraine
07:02 28/08/2025
Quân sự
Mua xe sang cho bạn gái xong mới biết vé số độc đắc mình mua bị quên phát hành
07:00 28/08/2025
Chuyện bốn phương
Bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ điểm nặng
07:00 28/08/2025
Hậu trường
Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục neo ở ngưỡng cao
06:57 28/08/2025
Tin giá vàng
Lý do giới thượng lưu Trung Quốc chuộng hàng hiệu đã qua sử dụng
06:55 28/08/2025
Tư liệu
Ăn sáng thế nào mới đúng?
06:53 28/08/2025
Tư vấn
10 phương tiện giao thông kỳ lạ nhất hành tinh
06:48 28/08/2025
Tư liệu
Bật mí kinh nghiệm săn khuyến mại 2/9
06:30 28/08/2025
Thị trường
Địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9
06:30 28/08/2025
Gia đình
Hiện trạng dự án bãi đậu xe 'treo' gần 10 năm sau khi san phẳng mộ vợ vua Tự Đức
06:30 28/08/2025
Đời sống
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 3 mới nhất
06:30 28/08/2025
V.League
Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình
06:24 28/08/2025
Quốc khánh 2-9
Man Utd lại thua trên thế thắng, bị đội vô danh loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh
06:23 28/08/2025
Bóng đá Anh
Thêm một đội bóng nguy cơ bỏ giải hạng Nhất
06:22 28/08/2025
Bóng đá Việt Nam
Chiều nay, giá xăng dự báo tăng, giá dầu có thể giảm nhẹ
06:21 28/08/2025
Thị trường
Tuyển thủ Việt Nam nhập viện khẩn cấp vì gãy xương sườn
06:15 28/08/2025
Bóng đá Việt Nam