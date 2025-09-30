Chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ngãi bị bắt

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn), để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Minh Lý bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Phạm Thị Minh Lý bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Lý.

“Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý. Tại nơi làm việc, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi nói.