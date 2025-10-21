Cháu trai gen Z bỏ việc về quê chăm bà bệnh nặng khiến người dùng TikTok rơi lệ

(VTC News) -

Video: Chàng trai bỏ việc về quê chăm sóc bà nội bị bệnh khiến dân mạng xúc động.

Những ngày gần đây, tài khoản TikTok “Nam Trách Nhiệm” đang khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh mẽ. Những video ghi lại hành trình chàng trai trẻ Nguyễn Trường Nam (25 tuổi, xã Gia Hiệp, Lâm Đồng) chăm sóc bà nội Trần Thị Tính (87 tuổi), người chỉ nặng vỏn vẹn 25kg, khiến hàng triệu người rơi nước mắt vì nhớ đến ông bà của mình và vì lòng hiếu thảo của anh.

Hành trình chăm bà nội chạm đến triệu trái tim

Nam từng là trưởng ca điều phối tại một công ty ở TP.HCM. Cuộc sống của một người trẻ Gen Z nơi đô thị bận rộn bỗng rẽ hướng khi bà nội lâm bệnh nặng. “Bà mình bị xoắn ruột hoại tử ruột, phải mở hậu môn nhân tạo. Do hấp thu kém nên cơ thể bà suy kiệt, đề kháng yếu, giờ lại thêm viêm phổi, xẹp phổi”, Nam chia sẻ.

Kể từ đó, anh trở về quê, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà. Gia đình có bác gái thay ca sáng tối, thỉnh thoảng bố mẹ cũng phụ giúp, nhưng phần lớn thời gian Nam là người túc trực, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bà. Ban đầu Nam không nghĩ mình sẽ chăm bà lâu đến vậy, nhưng khi đã bắt đầu, chàng trai biết đây là điều mình nên tiếp tục.

Nam bón cho bà ăn từng thìa cháo.

Chàng trai trách nhiệm làm mọi công việc chăm sóc bà.

Trên TikTok, những video chia sẻ quá trình chăm bà được ghi lại rất chân thật: Dọn dẹp giường bệnh, đút bà ăn, thay túi hậu môn nhân tạo, hay đơn giản chỉ là cảnh hai bà cháu nắm tay trò chuyện... Dưới mỗi clip là hàng chục nghìn bình luận bày tỏ xúc động, đồng cảm và khâm phục.

Đặc biệt, Series “Giờ bố không có đất, không có nhà, bố cho mày cục vàng của bố được không” của Nam thu hút hàng triệu lượt xem, có video đạt tới 9 triệu view. "Cục vàng của bố" chính là bà nội Nam. Người xem không chỉ cảm nhận được tình thương của Nam dành cho bà, mà còn thấy trong đó hình ảnh chính gia đình mình, những người ông, người bà già yếu, mong manh, và những đứa cháu đôi khi mải mê cuộc sống mà quên mất họ.

Chứng kiến chàng trai trẻ tự tay chăm bà nội già yếu, nhiều người dành cho anh lời khen chân thành: "Một tấm gương sáng cho giới trẻ, hiếm có cháu trai nào lại tình cảm và có hiếu như vậy", "Thật ngưỡng mộ một chàng trai trẻ mà bỏ mọi công việc để chăm bà, thật là có hiếu"; "Xem video mình lại nhớ đến bà nội và thật hối hận khi bà không còn sống để mình chăm sóc ngày nào nữa"...

Nam là cháu trai được bà yêu thương nhất.

Những ngày dài và đêm trắng bên giường bệnh

Trong gia đình, Nam không phải là người cháu duy nhất. Bà Tính có 4 người con và nhiều cháu, nhưng ai cũng bận rộn, người thì có gia đình, người đi học xa. Lúc bà mới phẫu thuật, mẹ Nam là người chăm, nhưng bà không thích con dâu, hay la mắng, nhất quyết không cho mẹ Nam ở gần. Còn bố Nam sức khỏe yếu, hay đau lưng nên việc chăm bà rất khó khăn.

Thế là trách nhiệm tự nhiên đặt lên vai Nam, người cháu trai còn độc thân, khỏe mạnh và đặc biệt là được bà thương nhất. “Mình về quê lúc đó chưa có việc làm ổn định, bà lại quý mình nên chăm bà cũng dễ. Bà bị lẫn, hay quậy, nên cần người có sức khỏe để kèm. Mình thấy để mình chăm bà hợp lý nhất", Nam tâm sự.

Công việc chăm người già vốn không hề đơn giản, đặc biệt là với một người bệnh nặng. Sau 7 tháng, Nam đã trở nên thành thạo mọi thứ, từ cho bà ăn, cho bà uống thuốc, vệ sinh cá nhân, thay túi hậu môn nhân tạo đến việc trông nom suốt đêm khi bà lên cơn ho hoặc khó thở.

Nam thành thạo chuyện vệ sinh cá nhân cho bà.

Những lúc bà ốm sốt, Nam dường như thức trắng đêm.

Mỗi khi bà khỏe hơn, Nam lại bế bà ra hiên đón nắng sớm, cho bà tập đi từng bước nhỏ. Vì bà bị lẫn, hay nghịch và giật túi hậu môn nhân tạo, Nam phải thử đủ loại bao tay dành cho người già để hạn chế tình trạng đó.

Việc chăm bà ở nhà vốn đã vất vả, những khi bà phải nhập viện, mọi thứ còn khó khăn gấp bội. Bệnh viện quá tải, có lúc hai bà cháu phải nằm ngoài hành lang, Nam gần như thức trắng đêm, không dám chợp mắt vì sợ bà dậy nửa đêm, quậy không cho người khác ngủ.

“Có hôm 2-3 giờ sáng bà giật túi hậu môn ra, mình lại phải dọn dẹp, lau rửa, thay đồ rồi khử trùng. Dù mệt nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến bỏ cuộc Dù bà thường nói những câu không rõ nghĩa vì lẫn, nhưng với mình, chỉ cần thấy bà nắm tay, xoa nhẹ là mọi mệt mỏi tan biến. Mình hiểu đó là cách bà thể hiện tình thương", chàng trai 25 tuổi chia sẻ.

Chàng trai trẻ chăm sóc bà tận tình gây sốt mạng.

“Nam Trách Nhiệm” – cái tên nói lên tất cả

Ban đầu, Nam chỉ đăng video lên mạng xã hội để giải tỏa căng thẳng. Anh kể: “Mình đặt tên tài khoản là ‘Nam Trách Nhiệm’ vì ở công ty cũ, đồng nghiệp hay nói em là người có trách nhiệm. Giờ em thấy chăm ông bà, cha mẹ lúc già cũng là một phần trách nhiệm của con cháu".

Không ngờ, những thước phim giản dị ấy lại khiến hàng triệu người xúc động. Sự lan tỏa bất ngờ giúp Nam cảm thấy mình đang làm điều có ý nghĩa. Ban đầu anh chỉ chia sẻ cho nhẹ lòng, sau thấy mọi người động viên, gửi lời chúc, rồi còn tặng sữa, túi hậu môn nhân tạo cho bà, Nam mới nhận ra mình đang mang lại năng lượng tích cực.

Càng về sau, Nam càng quay video chỉn chu hơn, xem đó là một cách ghi lại hành trình của hai bà cháu, cũng như truyền cảm hứng về tình thân và lòng hiếu thảo cho giới trẻ. Điều khiến Nam nể phục nhất ở bà chính là ý chí và sức sống mạnh mẽ. Có lúc tưởng bà không qua khỏi, bác sỹ bảo chuẩn bị tinh thần, nhưng bà vẫn vượt qua được. Bà dạy Nam bài học lớn về sự kiên trì và nghị lực.

Nam giúp bà đi lại và đưa bà ra ngoài hóng gió.

Giờ đây, dù bệnh tình của bà vẫn còn nặng, Nam luôn hy vọng bà có thể vượt qua đợt viêm phổi hiện tại để anh đưa về quê thăm họ hàng.

Ngoài việc chăm sóc, Nam còn thử sức làm content sáng tạo, một hướng đi mới sau thời gian dài nghỉ việc. Nam muốn hoàn thiện bản thân, học cách kể chuyện, truyền cảm hứng qua những điều giản dị của mình và bà.

Và chính sự bình dị ấy lại chạm đến trái tim hàng triệu người, nhắc nhở rằng, điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở những gì cao xa mà ở khoảnh khắc ta yêu thương và chăm sóc người thân bằng cả tấm lòng. Nam tâm sự: “Mình chỉ muốn nói với các bạn trẻ: Hãy quan tâm, hỏi thăm và chăm sóc ông bà nhiều hơn đi. Đừng để sau này phải hối hận vì không kịp làm điều đó".

Video: Nam thức trắng chăm bà tại bệnh viện.