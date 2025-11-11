+
++
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận
(VTC News) -
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Tin mới
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận
10:01 11/11/2025
VTC NEWS TV
Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết là ai?
10:01 11/11/2025
Hỏi - Đáp
Dầu tái chế từ nhớt thải tuồn vào Indo Petro: Hé lộ dấu hiệu sản xuất hàng giả?
10:00 11/11/2025
Phóng sự - Khám phá
NSND Huỳnh Tú: 'Tôi đau đáu suốt gần 60 năm qua vì con trai Soobin'
09:55 11/11/2025
Ca Nhạc
Thủ tục sang tên sổ đỏ gồm những gì?
09:38 11/11/2025
Hòm thư pháp luật
Bảng giá ô tô Volvo mới nhất tháng 11/2025
09:36 11/11/2025
Thị trường
4 giai nhân phố cổ nức tiếng Hà Nội xưa: Người viên mãn, kẻ bạc mệnh
09:29 11/11/2025
Chuyện bốn phương
Từ người chuyên bốc mộ, nữ quái ‘nổ’ có quan hệ rộng lừa đảo trên 4,6 tỷ đồng
09:19 11/11/2025
Bản tin 113
Đề xuất chủ tịch UBND xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng
09:06 11/11/2025
Tin nóng
Miền Bắc nồm ẩm trái mùa, bác sĩ cảnh báo bệnh hô hấp và đột quỵ gia tăng
09:00 11/11/2025
Tư vấn
Vì sao mỗi phụ nữ nên có tài khoản tiết kiệm bí mật, không cho chồng biết?
09:00 11/11/2025
Gia đình
Hàng thiết yếu đua nhau tăng giá, người dân cắn răng chi tiêu
08:53 11/11/2025
Thị trường
Đến Mỹ với 100 USD, cô gái Việt sở hữu 3 nhà hàng ngon bậc nhất New York
08:44 11/11/2025
Người Việt bốn phương
Diễn viên 'Ván bài lật ngửa' từng bỏ nghệ thuật vì nghèo khó, U80 sống sung túc
08:26 11/11/2025
Sao Việt
Ông Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
08:18 11/11/2025
Chính trị
Lo ngại biến đổi khí hậu, hơn 40% phụ nữ Úc chưa có con ngần ngại sinh đẻ
08:12 11/11/2025
Chuyển đổi xanh
Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng
08:05 11/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Chồng không cho tôi đứng tên sổ đỏ nhưng lại bắt góp 1 tỷ đồng để xây nhà
08:00 11/11/2025
Gia đình
Mua Surface chất lượng tại SurfaceCity - nhận trọn niềm tin và sự an tâm
08:00 11/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Tạo hệ thống đa tầng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
07:55 11/11/2025
Chính trị
Cao nguyên Mộc Châu rực rỡ mùa hồng chín, níu chân du khách gần xa
07:52 11/11/2025
Đời sống
Chuyên gia: NATO từ liên minh phòng thủ đã trở thành ‘liên minh tấn công’
07:49 11/11/2025
VTC NEWS TV
Thả một giọt mật ong xuống nước biết ngay thật hay giả
07:43 11/11/2025
Tư vấn
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 11 mới nhất
07:38 11/11/2025
V.League
Quốc lộ 1 đoạn qua Huế - Quảng Trị hỏng tan tác sau đợt mưa lũ lịch sử
07:36 11/11/2025
Đời sống
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 7
07:35 11/11/2025
V.League
Đánh bom xe tại thủ đô Ấn Độ, hàng chục người thương vong
07:33 11/11/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD
07:31 11/11/2025
Thời sự quốc tế
Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Giảm còn cấp 12, giật cấp 15
07:23 11/11/2025
Thời tiết
Đi thi tát bị đánh bất tỉnh, cao thủ Trung Quốc nguy cơ thương tật vĩnh viễn
07:04 11/11/2025
Võ Thuật