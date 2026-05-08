Cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ khởi công trước ngày 2/7

Thông tin trên được ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM nêu tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026, chiều 8/5.

Cụ thể, loạt dự án hạ tầng trọng điểm dự kiến khởi công trước ngày 2/7, nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Các sở, ngành đang trung hoàn tất thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện khởi công đúng thời điểm.

Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông có nhiều dự án quy mô lớn, đáng chú ý là cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành; đường sắt Thủ Thiêm Long Thành; cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương...

Cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng dự kiến khởi công trước ngày 2/7.

Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ, trường học... cũng khởi công trong dịp này.

Ở lĩnh vực giáo dục, TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án trường học với 1.251 phòng học được xây mới, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Đồng thời, Thành phố khởi công khoảng 100 dự án trường học mới với hơn 1.500 phòng học.

Trong chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, đảm bảo tăng trưởng 2 con số, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, lập danh mục các dự án trọng điểm dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước ngày 2/7.

Dự án được đề xuất xây dựng 2 đảo nhân tạo phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan để làm cơ sở triển khai.

UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) theo cơ chế đặc thù phát triển Thành phố.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến vượt biển dài hơn 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa.

Công trình gồm gần 3 km đường dẫn hai đầu, khoảng 8 km cầu và 3,1 km hầm dìm dưới biển, quy mô 6-8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ bố trí toàn bộ nguồn vốn, kể cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mới đây, Vingroup cũng đề xuất phương án xây dựng 2 đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển này, nhằm phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Hai đảo nhân tạo được đề xuất sẽ đóng vai trò điểm trung gian kỹ thuật trên tuyến, giúp rút ngắn khẩu độ cầu hoặc chiều dài hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ cứu nạn và bảo trì.

Ngoài ra, các đảo này còn có tác dụng giảm ảnh hưởng của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ công trình trong điều kiện hải văn phức tạp tại khu vực cửa biển.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2029.