Đóng

Câu đố Vua Tiếng Việt khiến dân mạng 'xoắn não': Từ nào có 1.000 chữ A?

(VTC News) -

Nghe qua tưởng vô lý, nhưng câu đố này lại khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ.

“Từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ ‘A’?” - câu đố tưởng chừng chỉ là trò đùa lại ẩn chứa lối chơi chữ tinh tế. Không cần kiến thức cao siêu, người giải phải quan sát kỹ cách dùng từ và ý nghĩa ẩn sau con số.

Nhiều người mất vài giây, thậm chí vài phút vẫn chưa tìm ra hướng suy luận đúng. Câu đố đang được chia sẻ rộng rãi, trở thành thử thách thú vị để kiểm tra sự nhanh trí và khả năng liên tưởng của bạn.  

Câu đố Vua Tiếng Việt khiến dân mạng “xoắn não”: Từ nào có 1.000 chữ A? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

Khánh Sơn
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới